DRAMA NA GRIPAMA: Split slavio protiv Dubrave u posljednjim sekundama, Drežnjak donio pobjedu Žutima!

Košarkaši Splita upisali su novu pobjedu u 24. kolu SuperSport Premijer lige, ali ponovno uz veliku dozu drame. Na Gripama su svladali Dubravu rezultatom 80:79, a junak susreta bio je Dario Drežnjak koji je pet sekundi prije kraja pogodio za pobjedu.

Split je tijekom većeg dijela utakmice imao kontrolu nad igrom. Prve tri četvrtine pripale su “Žutima” (17:16, 20:13, 27:20), a na ulasku u posljednju dionicu imali su i velikih +17 (67:47).

Povratak Dubrave i završni triler

Ipak, Dubrava se nije predala te je u posljednjoj četvrtini (16:30) potpuno zakomplicirala utakmicu. Gosti su uspjeli uhvatiti priključak i uvesti susret u neizvjesnu završnicu.

U samoj završnici Split je ipak zadržao mirnoću. Drežnjak je preuzeo odgovornost i pogodio ključne poene za 80:79, dok posljednji napad Dubrave nije realiziran.

Najefikasniji u redovima Splita bio je Myers s 14 poena i 6 asistencija. Dvoznamenkast učinak imao je i Stephens s 11 poena i 5 skokova, dok su Drežnjak, Wiggins i Jordano dodali po 9 poena.

Zapažene role imali su i Kučić sa 7 poena, Sikirić i Cosey sa po 6, dok su Perasović, Anticevich i Marinelli pridonijeli s po 3 poena.

Marović: “Momčad je odlično reagirala”

Nakon susreta zadovoljan je bio trener Splita Ante Marović.

“Kontrolirali smo igru i rotirali momčad jer nas čeka gust raspored. Najvažnije je da smo dobro reagirali kada smo ušli u minus i na kraju zasluženo pobijedili”, poručio je.

Iako publike nije puno, zanimljivo da su značajan dio činili gosti iz Azije.

Slijedi novi izazov

Splitske košarkaše već za nekoliko dana čeka novi izazov – 10. travnja igraju susret 8. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige protiv Vienne.

Još jedna dramatična završnica na Gripama pokazala je da Split i Dubrava ove sezone jednostavno ne mogu bez trilera – ali ovaj put bodovi su ponovno ostali u Splitu.