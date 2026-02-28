Digitalizacija stigla i u kazalište: B Glad produkcija digitalizira popularne predstave

B GLAD produkcija poznata po komedijama popularnim kod publike u svojem poslovanje ide i korak dalje.

U tome im pomaže MInistarstvo kulture i medije te EU projekt „Transformacija i jačanje konkurentnosti društva“.

Cilj projekta „Transformacija i jačanje konkurentnosti društva B GLAD PRODUKCIJA d.o.o.“ je povećati konkurentnost društva digitalnom transformacijom poslovnih procesa stvaralaštva, proizvodnje, distribucije i plasmana, koji će se postići kroz provedbu ključnih aktivnosti unapređenja postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu i usavršavanja djelatnika, te kroz provedbu popratnih aktivnosti nužnih za uspješnu i cjelovitu realizaciju projekta, a koje uključuju pripremu projektnog prijedloga, izradu strategije digitalne transformacije poslovnih procesa i upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta.

Ulaganjem u digitalnu tehničku i IT opremu i softvere te u stvaranje educirane i kvalificirane radne snage društvo će unaprijediti poslovne modele u produkciji predstava i razviti inovativne digitalizirane predstave čime će postati konkurentnije na hrvatskom i regionalnom tržištu, a to će u konačnici ojačati njegove kapacitete za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu i doprinijeti kulturnoj raznolikosti i pluralizmu, čime će se doprinijeti jačanju konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, odnosno ispunjenju cilja poziva.

Ukupna vrijednost projekta je 139.444,57 EUR, od čega je 118.527,87 EUR sufinancirano sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Projekt traje od 01.11.2024. do 28.02.2026.

"Drago nam je što smo krenuli ovim smjerom, smjerom digitalizacije i nove dostupnosti kazališta. Svijet se mijenja iz dana u dan, digitalizacija je odavno svakodnevnica a sada i kazališta ulaze u nju. Vjerujemo kako je ovo izvrstan način da priđemo ponajprije najmlađoj publici i ponudimo im kazalište kao dio iskustva.

Upravo stoga kao naš prvi projekt digitalizacije financiranog iz projekta Transformacija i jačanje konkurentnosti društva odabrali smo mjuzikl za djecu "Mi o Vuku" koji sada stiže direktno u domove mališana. „Mi o Vuku“ od sada možete pogledati i iz udobnosti svog doma. Putem web stranice www.bgladprod.com kupite „ulaznicu“ te imate 24 sata priliku uživati u veselim songovima, genijalnoj fabuli i izvrsnoj glumi Bojana Jambrošića i Manuele Svorcan." - Tadija Kolovrat