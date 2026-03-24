DHMZ izdao posebno upozorenje: "Stiže dugotrajan snijeg i prijete poplave"

Mnogi su se već prilagodili proljetnom ugođaju koji će se zadržati i tijekom srijede, 25. ožujka 2026. Prevladavat će sunčano, zapuhat će jugozapadni vjetar i jugo, a i temperatura zraka ponegdje bi mogla dosegnuti 20 °C.

No već u četvrtak, 26. ožujka, povratak zimskih uvjeta. Uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti će osjetno zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač, navodi DHMZ u priopćenju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U srijedu, 25. ožujka, sa jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istodobno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije (glavna fotografija). U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak.

Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede, 25. ožujka, stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak, 26. ožujka, premještati preko Jadrana.

U petak, 27. ožujka, ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu. Iznad Hrvatske bit će prisutna izražena razlika u tlaku zraka, što će podržavati vjetrovito vrijeme.