DanKüchen Exclusive Studio Dugopolje: kako se projektiranje interijera u Dalmaciji pomiče prema iskustvu, a ne samo prodaji

Tri mjeseca nakon otvorenja, DanKüchen Exclusive Studio Dugopolje profilira se kao jedan od najzanimljivijih aktera na tržištu dizajna interijera u Dalmaciji, donoseći model rada koji se sve češće viđa na razvijenijim europskim tržištima, integrirani studio, u kojem se projektiranje, savjetovanje i realizacija prostora odvijaju na jednom mjestu.

Riječ je o studiju koji djeluje u okviru austrijskog brenda DanKüchen, no koncept nadilazi klasičan salon kuhinja. Umjesto prodajnog modela, fokus je na projektiranju interijera kroz suradnju arhitekata, dizajnera i klijenata, s ciljem stvaranja funkcionalnog i dugoročno održivog prostora.

„U prvim mjesecima rada pokazalo se da klijenti traže jasniji proces i sigurnost prije same realizacije. Sve više ljudi želi donijeti odluke na temelju stvarnog doživljaja prostora, a ne samo na temelju nacrta ili uzoraka materijala“, ističe Dunja Cigić, osnivačica studija s dugogodišnjim iskustvom u industriji interijera i investicijskim projektima.

Od salona namještaja prema projektnom studiju

Na hrvatskom tržištu saloni kuhinja i namještaja još uvijek funkcioniraju primarno kroz prodajni model, dok se projektiranje često odvija odvojeno. DanKüchen Exclusive Studio Dugopolje pokušava taj model objediniti.

Klijenti u studiju dobivaju projektiranje interijera i kuhinje, savjetovanje o funkcionalnosti prostora, tehničku razradu, 3D i VR prikaz te koordinaciju realizacije.

Takav pristup posebno je relevantan za privatne investitore i obiteljske projekte, gdje se odluke o uređenju donose dugoročno i uz veća financijska ulaganja.

VR tehnologija kao alat donošenja odluka

Jedna od diferencijacijskih točaka studija je primjena VR tehnologije u procesu projektiranja. Iako se virtualne vizualizacije koriste već godinama, korištenje VR-a u showroom okruženju i dalje je rijetkost na lokalnom tržištu.

Kroz VR naočale klijenti mogu ući u projektirani prostor i kretati se kroz njega prije nego što je narudžba potvrđena. U praksi se pokazalo da takav pristup smanjuje nesigurnost pri odabiru te ubrzava proces donošenja odluka te smanjuje izmjene u kasnijim fazama projekta. Ipak, najvažniji segment, ističu u studiju, je što povećava povjerenje klijenta u projekt; „Kada klijent doživi prostor u stvarnoj veličini, odluke postaju jasnije i sigurnije. VR nije atrakcija, nego alat koji olakšava komunikaciju između dizajnera i klijenta“, dodaje Dunja Cigić.

Kuhinja kao središnji projekt doma

Iako studio radi cjelovite interijere, kuhinja i dalje ostaje središnji projekt većine klijenata. DanKüchen kao proizvođač prepoznat je po preciznoj austrijskoj proizvodnji i modularnim rješenjima, ali u ovom se studiju kuhinja ne promatra izolirano, već kao dio arhitektonskog i životnog koncepta doma.

U praksi to znači da se projektiranje kuhinje odvija paralelno s planiranjem ostatka prostora, što omogućuje bolju ergonomiju, logiku kretanja i dugoročnu funkcionalnost.

Koje se vidljive promjene na tržištu

U prvom kvartalu rada studio je radio s privatnim klijentima, arhitektima i investitorima, a interes dolazi i izvan Splita i šire Dalmacije. To potvrđuje trend u kojem klijenti sve više traže personalizirani pristup, stručni tim na jednom mjestu, jasnu vizualizaciju prije realizacije te dugoročno planiranje prostora.

Takav model rada, koji kombinira projektiranje, tehnologiju i savjetovanje, mogao bi postati standard na tržištu koje se postupno pomiče od klasične prodaje namještaja prema cjelovitom dizajnerskom procesu.

DanKüchen Exclusive Studio Dugopolje tako se pozicionira kao studio koji ne nudi samo proizvod, nego strukturiran proces projektiranja doma, što je smjer u kojem se razvija i šire europsko tržište interijera.

KONTAKT:

+385 99 1664424

studio@dandugopolje.com

INSTAGRAM