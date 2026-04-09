Dalmacija se oprostila od legendarnog sportaša: "Velik i nakon poraza"

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je jučer u 67. godini života. Vujošević je bio jedan od simbola KK Partizan, s kojim je dominirao u većem dijelu 21. stoljeća.

– Preminuo je legendarni košarkaški trener Duško Vujošević, koji je s Partizanom često gostovao u Zadru i o našem klubu i gradu govorio u superlativima.

Bio je osebujan, energičan i duhovit. Pamtit će se i anegdota s press-konferencije iz 2009., nakon poraza Partizana u Zadru, kada ga je legendarni Giuseppe Pino Giergia upitao: “Dule, kako to uvijek u Zadru imaš temperaturu?” Vujošević je odgovorio u šaljivom tonu: “Predlažem da se ona mala dvorana s tribinama nazove Pino Giergia, zaslužio je.”

Velik i nakon poraza, uvijek rado viđen gost u Zadru – Dule Vujošević!

KK Zadar upućuje izraze sućuti obitelji, prijateljima i KK Partizan, u kojem je ostavio neizbrisiv trag.

Počivaj u miru, Dule – poručili su iz KK Zadar.