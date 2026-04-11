CEDEVITA JUNIOR – ALKAR 80-62: Alkar poražen u Zagrebu

Košarkaši Cedevite i Alkara danas su od 20:30 igrali utakmicu 28. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 80:62. Cedevita je rezultatski bila bolja u prvoj, drugoj i posljednjoj četvrtini (20:17, 23:13, 25:12), dok su u trećoj četvrtini bolji bili Sinjani (12:20).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Šiško s 13 poena i 3 skoka, a potom Cvitanović s 12 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 3 ukradene lopte; Jukić s 11 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Krešić s 8 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Marčinković s 8 poena, 6 skokova i 4 asistencije; Gordon s 4 poena, 1 skokom i 1 blokom; Karamarko s 3 poena; Spaleta s 2 poena i 3 skoka; Jurela s 1 poenom, 3 skoka i 2 asistencije; Klepo s 1 ukradenom loptom te Matulina i Tomašević.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 15. travnja u Sinju protiv Kvarnera u sklopu 29. kola SuperSport Premijer lige.