BORAC MOZZART – ZADAR 65-67: Zadrani slavili u tijesnoj utakmici

Košarkaši Borca Mozzarta i Zadra danas su od 18 sati igrali utakmicu 7. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige, a slavio je Zadar rezultatom 65:67. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Zadra (9:18, 14:21), a druga i posljednja na stranu Borca (26:14, 16:14).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mihailović s 19 poena, 5 skokova i 2 asistencije, a potom Mazalin s 13 poena, 9 skokova i 1 asistencijom; Žganec s 10 poena, 8 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Tišma s 9 poena i 1 skokom; Mekić sa 7 poena, 4 skoka, 5 asistencija i 2 ukradene lopte; Klarica s 5 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 4 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 1 asistencijom te Buljević, Dundović i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 4. travnja protiv Alkara u Sinju u sklopu 27. kola SuperSport Premijer lige.