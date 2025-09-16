Prilika u Tommyja koja se ne propušta: Vrhunski KitchenAid proizvodi za skupljene naljepnice

KitchenAid odavno je sinonim za kvalitetu, bezvremenski dizajn i dugotrajnost.

Dizajniran je za zahtjevne zadatke u kuhinji i pouzdan partner u pripremi raznih jela. Zbog svoje elegancije i praktičnosti, savršeno se uklapa u svaku kuhinju.

U periodu od 15. 9. do 16. 11. 2025. u svim Tommy prodavaonicama za svaka potrošena 4 € dobivate jednu naljepnicu.

Kupnjom posebno označenih proizvoda na polici dobivate dodatne naljepnice.

Naljepnice lijepite na predviđena polja u knjižici. Kada sakupite odgovarajući broj naljepnica na jednom kuponu, ostvarujete pravo na kupnju jednog KitchenAid proizvoda uz uštedu od 40,00 € do 350,00 €.

Popunjeni i izrezani kupon potrebno je predati na blagajni prĳe zaključenja računa. Popust se može iskoristiti jednokratno.

Pravilno popunjeni kupon možete zamijeniti za popust na željeni proizvod najkasnije do 30. 11. 2025. ili do isteka zaliha u svim hipermarketima, odabranim maximarketima i supermarketima Tommy.

Proizvode čijom kupnjom dobivaš dodatnu naljepnicu pronađi klikom na LINK.