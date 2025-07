Analitičar: "Thompsonov koncert je bio ustaški dernek"

Politički analitičar i bivši saborski zastupnik Jaroslav Pecnik komentirao je za N1 televiziju Thompsonov koncert i HDZ-ovu podršku istog.

"Mislim da u HDZ-u nije bilo ikakve dvojbe da treba dati takvu potporu tom koncertu. Možda su u početku i dvojili oko toga, ali vrlo brzo su procijenili da ogroman broj ljudi na tom koncertu ujedno znači i ogroman broj birača od kojih velik dio neće glasati za HDZ, ali im se ne treba zamjeriti. Osim toga, da se ne lažemo, na samom tom koncertu nije se radilo o glazbi, nego o politici", kazao je Pecnik.

HDZ će, dodaje, u svemu tome profitirati.

"Prava poruka Plenkovićevog dolaska na generalnu probu nije bila briga za sigurnost i kako će koncert proći, nego slikanje s Thompsonom i pokazivanje da Vlada stoji iza njega. Na tom tragu je bilo i Božinovićevo obraćanje u crnom 'outfitu', kojega je žena tog dana baš tako obukla. Njegovo obraćanje bilo je jedno sramotno slovo", dodao je.

"Najgora zlouporaba vjere i domoljublja"

Pecnik kaže kako je na subotnjem koncertu ponajviše bilo onih koji ne mare za politiku, nego vole Thompsonove pjesme o vjeri i domoljublju.

"Ali to je najgora zlouporaba domoljublja i vjere. To što je biskup u miru Ante Ivas bio poseban gost i na pozornici dao blagoslov, jasna je poruka da iza projekta Thompson stoji Crkva. Ne Crkva u cjelini, nego jedan njezin vrlo utjecajan dio koji ovdje kopira poljski model. Također, iako će mnogi koji su tamo bili reći da nemaju veze s ustaštvom, taj koncert je bio ustaški dernek pa samim time što su bili tamo dali su legitimitet tome", smatra on.

Bez obzira na to što je danas drugo vrijeme i što su drugačije političke okolnosti, Pecnik drži neprihvatljivim propagiranje ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

"Igra se ta licemjerna igra da ovaj s pozornice kaže "Za dom" na što mu publika uzvrati "Spremni" pa to onda kao nije to jer nitko nije iskazao puni ustaški pozdrav", dodaje.

"Čim kažu 'ali' to onda više nije to"

Pecnik kaže da je razočaran i reakcijama s ljevice na ono što se čulo na Thompsonovom koncertu.

"Ima na ljevici ljudi koji su spremni jasno reći što misle o tome, no čim u stranačkim priopćenjima postoji "ali" - a govori se "ali to je samo koncert..." i "ali ima i nekih lijepih pjesama..." - onda to više nije to. Profesor sam logike pa znam što je definicija i da definicija traži jasno sadržajno oblikovanje pojma. No kako ćete jasno i sadržajno definirati da je "za dom spremni" ustaški pozdrav, ako tomu odmah dodate "ali".

Čim to dodate, od toga nema više ništa", zaključio je.