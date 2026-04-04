ALKAR – ZADAR 58-69: Zadrani upisali pobjedu u Sinju

Košarkaši Alkara i Zadra danas su od 17:30 odmjerili snage u 27. kolu SuperSport Premijer lige u Sinju, a slavili su gosti rezultatom 58:69. Zadar je rezultatski bio bolji u prve tri četvrtine (7:19, 14:15, 17:18), dok je Alkar bio bolji u posljednjoj (20:17).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Cvitanović s 13 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Klepo s 12 poena i 4 skoka; Marčinković s 10 poena, 7 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Krešić s 9 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Gordon s 8 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom; Šiško s 2 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jukić s 2 poena; Tomašević s 1 poenom i 3 skoka; Karamarko s 1 poenom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom te Jurela, Domazet i Spaleta.

Kod Zadra najviše se istaknuo Klarica s 18 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom, a potom Ramljak s 13 poena, 6 skokova i 2 ukradene lopte; Tišma s 11 poena, 8 skokova i 1 ukradenom loptom; Žganec s 10 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mekić s 8 poena, 7 skokova, 6 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Mazalin s 8 poena, 7 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Bičić s 1 poenom i 1 asistencijom; Buljević s 3 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Tkachenko s 1 skokom; Torbarina s 1 ukradenom loptom te Dundović i Mihailović.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 11. travnja protiv Cedevite Junior u Zagrebu u sklopu 28. kola SuperSport Premijer lige, a Zadar će ugostiti Dubrovnik 10. travnja u sklopu 28. kola SuperSport Premijer lige.