11. festival maslina ovog vikenda u Zagrebu

11. festival maslina u Zagrebu će se ove godine održati 28.i 29. ožujka i posjetiteljima omogućiti upoznavanje s vrhunskim ekstra djevičanskim maslinovim uljima i drugim proizvodima od maslina, te razmjenu znanja i iskustava s brojnim stručnjacima, znanstvenicima i proizvođačima iz zemlje i inozemstva, piše Maslinar.

Jedna od glavnih aktivnosti festivala i ove godine predstavlja ocjenjivanje maslinovih ulja. Ukupno su analizirana i ocijenjena 323 uzorka maslinovog ulja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kemijsku i senzorsku analizu i ove godine proveo je stručni panel Udruge senzorskih analitičara maslinovog ulja OLEA – Zadar. Od ukupnog broja analiziranih i ocijenjenih uzoraka maslinovog ulja, kategoriji ekstra djevičanskih maslinovih ulja pripada 269 uzoraka, a 143 ekstra djevičanska maslinova ulja zbog iznimne su kvalitete osvojila zlatnu medalju. Kao i svake godine, detaljnije informacije o rezultatima ocjenjivanja maslinovih ulja, uključujući i imena šampiona u različitim kategorijama, ostaju iznenađenje za svečano proglašenje rezultata večer uoči samog festivala, a cjelokupni rezultati bit će objavljeni na službenim stranicama već prvoga dana festivala.

Veliki broj nagrađenih maslinovih ulja, kao i drugih proizvoda od maslina, posjetitelji će moći kušati u sklopu prodajne izložbe na kojoj je sudjelovanje potvrdilo pedesetak proizvođača, a okusi maslinovog ulja i maslina sljubljivat će se s delikatesnim mesnim, ribljim i mliječnim proizvodima, te medom i slasticama. Posjetitelji željni stjecanja dodatnih znanja moći će posjetiti neko od stručnih predavanja vrsnih predavača iz područja maslinarstva, zdravstvene i nutritivne vrijednosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja i tehnoloških rješenja za maslinarstvo, ili se okušati u sklopu kreativnih radionica prepoznavanja organoleptičkih svojstava maslinovih ulja i izrade kozmetike na bazi maslinovog ulja.

‘Zagrebački maslinarski institut nastavlja s provedbom različitih aktivnosti posvećenih podizanju svijesti građana o važnosti konzumiranja kvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, a Festival maslina u Zagrebu najbolja je prilika za približavanje različitih aktualnosti iz svijeta maslinarstva velikom broju posjetitelja iz stručne i šire javnosti. Stoga, u sklopu stručnog skupa održat će se i Panel o (nad)standardima kvalitete ekstra djevičanskog maslinovog ulja pod nazivom ‘Kvaliteta maslinovog ulja – od lokalnih inicijativa do globalne prepoznatljivosti’, na kojem će se razgovarati o različitim parametrima i sustavima praćenja kvalitete, statusu postupka izrade specifikacije kvalitetnog maslinovog ulja u sklopu nacionalnog sustava ‘Dokazana kvaliteta’, te inicijativama hrvatskih maslinara za utvrđivanje parametara kvalitete i brendiranja maslinovog ulja premium klase. Rezultati znanstvenih istraživanja o utjecajima različitih proizvođačkih praksi na kvalitetu maslinovog ulja bit će prezenentirani na pojedinačnim izlaganjima, a zanimljiva iskustva i savjete iz područja brendiranja maslinovog ulja u formi ‘razgovora jedan na jedan’ iznijet će poznati stručnjak za brendiranje Davor Bruketa’, izjavila je Biljana Ljuban, predsjednica Organizacijskog odbora.