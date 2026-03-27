Znate li tko je novi hit-maker koji je oduševio Porin i osvojio prestižnu nagradu?

Na svečanoj dodjeli 33. Porina nagrada za najboljeg novog izvođača godine dodijeljena je u prisustvu brojnih glazbenih zvijezda i uzvanika.

Nominirane je predstavio gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, a u konkurenciji su se našli Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon napetog trenutka iščekivanja, pobjedu je odnio Jakov Jozinović, koji je ovim priznanjem potvrđen kao jedno od najperspektivnijih novih imena hrvatske glazbene scene.

Porina je u ime Jakova Jozinovića preuzeo Matija Cvek.