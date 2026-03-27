Znate li tko je novi hit-maker koji je oduševio Porin i osvojio prestižnu nagradu?

Na svečanoj dodjeli 33. Porina nagrada za najboljeg novog izvođača godine dodijeljena je u prisustvu brojnih glazbenih zvijezda i uzvanika.
Nominirane je predstavio gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, a u konkurenciji su se našli Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini.
Nakon napetog trenutka iščekivanja, pobjedu je odnio Jakov Jozinović, koji je ovim priznanjem potvrđen kao jedno od najperspektivnijih novih imena hrvatske glazbene scene.
Porina je u ime Jakova Jozinovića preuzeo Matija Cvek.
