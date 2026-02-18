"Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda...": Kako je Jakov Jozinović postao miljenik splitske publike?

U maniri svjetskih zvijezda Jakov Jozinović je na pozornicu kultnih Gripa stigao na doista impresivan način, specijalnim liftom i već prvom pjesmom ''Polje ruža'' zapalio splitsku publiku.

''Sad sam se sjetio pitanja, jesam li ja najmlađi koji je rasprodao Gripe? Da? Predobro, predivno.''

Talentirani Vinkovčanin je dva i pol sata nizao hit za hitom, a splitski koncert koji je prštao emocijama, njemu je imao posebno značenje.

''Prvenstveno sam se bojao jer je početak turneje, odnosno početak velikih koncerata, velikih dvorana koje ja nikad nisam radio. Sve sam ih prodao, ali ih nikad nisam radio i onda realno nisam znao što me čeka, a jednako tako sam imao neki veliki strah zato što znam koliko splitska publika zna što je dobro i što valja i što ne valja i onda mi je bilo iznimno bitno da me prihvate", rekao je za IN Magazin.

Mladoj glazbenoj senzaciji se na pozornici pridružila i Laurakojapjeva, koja je Jakovu napisala trenutačno najveći domaći hit ''Ja volim'', koji u samo dva tjedna ima više od pet milijuna pregleda na YouTubeu.

''Ja volim takve reakcije publike na pjesmu. To do sad još nisam doživio, jedan neprirodan način gledanja razvijanja situacije. Evo, da mi samo netko pokaže sliku koliko milijun ljudi izgleda, ja mu ne bih vjerovao, tako da predivno. Publika je pokazala večeras da ju je stvarno zavoljela.''

Najemotivniji trenutak večeri bio je kada su se popularnom 20-godišnjaku na pozornici pridružili umirovljenici sa splitske Matejuške i s njim zapjevali nekoliko Oliverovih hitova. A nezaboravno splitsko Valentinovo bit će ovjekovječeno i u pjevačevu dokumentarcu.

''Dokumentarac se snima, iznimno mi je to drago, mi smo ga snimali već zadnja tri mjeseca kad smo radili ove manje koncerte i onda smo sad krenuli s drugim dijelom dokumentarca gdje je zapravo ovo velika turneja. I jako mi je drago jer mislim da za pet ili deset godina kad budem sebi i djeci to puštao, može li biti ljepši i veći blagoslov?''

Iako trenutačno slovi kao najpoželjniji mladi Hrvat, Jakov se od silnih koncertnih obveza, priznaje, još nije stigao zaljubiti, piše IN Magazin.

''Bilo bi lijepo da sam recimo imao curu koja bi me došla pogledat u prvom redu, ali ne ove godine. Ali bit će, naravno, dat će Bog.''

Još prije samo godinu dana ovaj mladić je pakirao svijeće u jednoj zagrebačkoj radionici, radeći uz studij novinarstva, a danas puni najveće dvorane i arene diljem regije.

''To je samo znak da se trud i rad stvarno isplate i da je svaki tren rada vrijedan pa čak i taj kad sam radio svijeće i iznimno mi je drago jer je sve povezano, sad su svijeće dio mog mercha. Upravo te svijeće koje sam ja pakirao sam napravio svoje personalizirane i sad ih prodajem na turneji.''

A još se nije rodio tko bi svima ugodio pa Jakovu tako neki zamjeraju to što se njegov repertoar sastoji uglavnom od tuđih hitova i prozivaju ga za 'kićenje tuđim perjem'.

''Ova turneja je toliko velika i ozbiljna stvar da se ja s time ne stignem baviti. Ja pola tih videa nisam ni vidio. Ja sam se u ovu turneju toliko dao da za sebe nemam vremena nekad odvojiti, a ne za druge ljude koji se bave sa mnom.''

I dok se neki bave njim, Jakov se bavi sobom, i ako ovako nastavi, zaista mu je samo nebo granica.