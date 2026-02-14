FOTO Pogledajte tko je sve slavio Valentinovo s vinkovačkim slavujem na Gripama

Dvorana Gripe na Valentinovo bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Jakov Jozinović priredio je večer za pamćenje i još jednom potvrdio zašto ga publika s razlogom naziva „vinkovačkim slavujem“.

Romantična atmosfera, stotine upaljenih mobitela u zraku i zajedničko pjevanje njegovih najvećih hitova obilježili su večer u kojoj se slavila ljubav. Parovi, prijatelji i brojne obitelji uživali su u emotivnim baladama i energičnijim pjesmama koje su rasplesale cijelu dvoranu.

Publika je svaku pjesmu pratila u glas, a Jakov je više puta zahvalio Splićanima na podršci i posebnoj energiji.

Pogledajte tko je sve slavio ljubav s vinkovačkim slavujem.