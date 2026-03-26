Zimski kaos u Hrvatskoj: Snijeg zatrpao gorje, bura paralizirala promet i trajekte

Snijeg je zahvatio Gorski kotar i dio sjeverozapadne Hrvatske, dok u priobalju puše snažan vjetar koji stvara velike probleme u prometu. Zimske službe su na terenu, a vozačima su upućena posebna upozorenja zbog opasnih uvjeta na cestama.

Zbog obilnih oborina, jakog vjetra i snježnih nanosa, sustav za rano upozoravanje aktiviran je za Karlovačku županiju te kopnene dijelove Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Građanima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba svakodnevnih aktivnosti vremenskim prilikama, dok se putovanja prema tim područjima preporučuje odgoditi.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, slijedi razdoblje nestabilnog i osjetno hladnijeg vremena. U gorju se očekuju obilne snježne padaline, mećava i jaki udari vjetra, dok će na Jadranu prevladavati kiša, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. U nizinama se mjestimice može pojaviti susnježica i snijeg.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, dok će se na Jadranu jugo i jugozapadnjak okretati na buru, uz mogućnost orkanskih udara podno Velebita. Temperature će na kopnu biti između 0 i 5 stupnjeva, na sjevernom Jadranu od 5 do 10, a drugdje do 15 stupnjeva Celzija.

Za riječko i gospićko područje na snazi je crveni alarm, dok je zagrebačka regija pod narančastim upozorenjem.

Zimski uvjeti već uzrokuju ozbiljne poteškoće u prometu. Na autocesti Rijeka–Zagreb i državnoj cesti DC3 nema prohodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i obale. Kolnici su mokri, skliski i mjestimice prekriveni snijegom, a jaka bura dodatno ograničava promet za pojedine skupine vozila.

Na terenu je u tijeku čišćenje i posipavanje cesta, no promet se odvija usporeno zbog vozila zimske službe. Vozačima se savjetuje oprez, prilagodba brzine i obvezna zimska oprema.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. U prekidu su: trajektna linija: Sumartin-Makarska katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik , Split-Hvar brodske linije: Preko-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Problemi nisu ograničeni samo na Hrvatsku – na slovenskim graničnim prijelazima zabranjen je promet za teretna vozila teža od 7,5 tona.