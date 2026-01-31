Zdravija opcija ili skriveni rizik? Evo što plastične boce rade vodi koju pijemo

Flaširana voda često se čini kao “zdraviji” izbor od vode iz slavine, no postoji jedan problem, posebno ako je to jedina vrsta vode koju pijete – plastična boca u kojoj ona dolazi.

Mikroplastika je toliko raširena da prosječna odrasla osoba konzumira ili udahne otprilike 100.000 čestica godišnje, a toplina je jedan od najsnažnijih okidača oslobađanja mikroplastike, piše dr. Trisha Pasricha, kolumnistica The Washington Posta.

Stručnjaci procjenjuju da ljudi koji piju samo flaširanu vodu mogu unijeti dodatnih 90.000 čestica mikroplastike godišnje, u usporedbi s oko 4000 dodatnih čestica kod ljudi koji se oslanjaju isključivo na vodu iz slavine.

Nije voda glavni put unosa mikroplastike

Iako se zdravstveni rizici mikroplastike još uvijek proučavaju, mnogi ljudi pokušavaju smanjiti njezin unos gdje god mogu, birajući pritom flaširanu vodu iz plastične boce. Oko 40 posto Amerikanaca vjeruje da je flaširana voda sigurnija od vode iz slavine i nada se da će izbjeći onečišćujuće tvari poput olova ili PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija koje su prisutne u gotovo polovici vode iz slavine u zemlji.

Jill Culora, glasnogovornica Međunarodnog udruženja za flaširanu vodu, kaže da je je točno da je mikroplastika sveprisutna, “a flaširana voda samo je jedan od tisuća prehrambenih proizvoda i pića pakiranih u plastiku.”

“No teorije da je upravo voda glavni put oralnog unosa mikro i nanoplastike nisu opravdane na temelju trenutno dostupnih znanstvenih saznanja. Osim toga, trenutno ne postoje certificirane metode ispitivanja niti znanstveni konsenzus o potencijalnim utjecajima mikro i nanoplastike na zdravlje”, kazala je.

Ni jedno rješenje nije potpuno savršeno

Jasno je da ni jedno rješenje za vodu nije u potpunosti savršeno, no ako tražite najširu zaštitu od više onečišćujućih tvari vodu, ističe se filtracija reverznom osmozom, prenosi Telegram.

Sustav reverzne osmoze razlikuje se od uobičajenih filtera za vodu s aktivnim ugljenom koje mnogi ljudi već posjeduju. Filteri reverzne osmoze tjeraju vodu kroz polupropusnu membranu i pokazalo se da uspješno filtriraju mikroplastiku, PFAS i više od 99 posto olova iz vode. Može se nabaviti sustav za radnu površinu ili opciju ispod sudopera, ovisno o prostoru i budžetu.

Jeftiniji načini za poboljšanje zdravlja vode

Čak i ako filter s reverznom osmozom nije opcija, postoje praktični i jeftiniji načini za poboljšanje sigurnosti vode bez drastičnog preuređenja života. Husein Almuhtaram, viši znanstveni suradnik na Sveučilištu u Torontu, ne smatra da bi se ljudi trebali brinuti zbog vrlo male količine mikroplastike koja dolazi iz vode iz slavine.

“Postrojenja za pročišćavanje vode već izvrsno uklanjanju mikroplastiku koja se ponaša poput mnogih drugih tvari koje se lako uklanjaju tijekom filtracije”, rekao je. U nedavnoj studiji 10 kanadskih postrojenja za pročišćavanje vode, Almuhtaramova grupa istraživača otkrila je da je više od 97,5 posto mikroplastike uklonjeno tijekom pročišćavanja.

S druge strane, potencijalni problem s flaširanom vodom dolazi od mikroplastike koja se kasnije unosi iz same boce, čak i ako je voda u početku dobro filtrirana. “Postoji velika razlika u koncentracijama mikroplastike u vodi iz slavine, koja može sadržavati desetke ili stotine mikroplastike po litri, u usporedbi s plastičnim bocama za vodu, koje mogu sadržavati desetke do stotine tisuća čestica po litri”, upozorio je Almuhtaram.

No postoji i nekoliko jednostavnijih koraka koji i dalje mogu napraviti značajnu razliku u čistoću vode.

Promijenite filter u vrču

Klasični filteri s aktivnim ugljenom u vrču možda neće djelovati jednako dobro kao reverzna osmoza u uklanjanju PFAS-a, ali svakako pomažu dodatnom pročišćavanju obične vode iz slavine. No zamka je njihovo održavanje.

Heather Stapleton, kemičarka za okoliš na Sveučilištu Duke, i njezin tim testirali su 76 različitih filtera za vodu u kućanstvima u saveznoj američkoj državi Sjevernoj Karolini kako bi vidjeli koliko učinkovito uklanjaju PFAS.

Filteri s najboljim rezultatima

Filteri s reverznom osmozom pokazali su najbolje rezultate, uklanjajući oko 94 posto onečišćujućih tvari PFAS-a, no filteri s aktivnim ugljenom i dalje su uklanjali značajan dio, oko 73 posto. Međutim, postojao je veliki problem – u nekim od testiranih filtera s aktivnim ugljenom razine PFAS-a zapravo su se povećale nakon filtracije. Razlog tomu je da su filteri s vremenom postali zasićeni PFAS-om i više nisu bili učinkoviti.

“Može biti teško reći kada je filter zasićen, stoga je važno mijenjati uloške filtera točno onako kako je naznačeno od strane proizvođača”, kaže Stapleton.

Testirajte vodu iz bunara

Kućanstva koja se oslanjaju na bunare kao izvor vode često se suočavaju s drugačijim rizicima od onih koja se opskrbljuju gradskim vodovodnim sustavima.

Studije sugeriraju da djeca koja žive u kućama koje se opskrbljuju privatnim bunarima mogu imati 25 posto veći rizik od povišenih razina olova u krvi, u usporedbi s djecom u domovima koji koriste reguliranu gradsku vodu. U tim se slučajevima smatra da olovo ulazi u vodu putem korozije u vodovodu i bunarima.

Stapleton savjetuje kućanstvima s privatnim bunarima da testiraju vodu u laboratoriju specijaliziranom za otkrivanje uobičajene onečišćujuće tvari u pitkoj vodi.

Boce koje su stajale u vrućem automobilu

Ono što svakako treba izbjegavati jest pijenje flaširane vode koja je stajala u vrućem automobilu. Toplina uzrokuje otpuštanje mikroplastike iz boce u vodu, a ostavljanje plastične boce u vrućem vozilu brz je način da se te sitne čestice razmnože.

Dr. Pasricha zaključuje da flaširana voda može smanjiti zabrinutost zbog nekih onečišćujućih tvari, ali istovremeno povećati izloženost mikroplastici. Voda iz slavine je jeftina i često dobro regulirana, ali može sadržavati PFAS ili olovo, ovisno o tome gdje živite i kako se tretira. Filteri, poput onih za reverznu osmozu, mogu pomoći, ali se uvelike razlikuju u tome što uklanjaju, koliko koštaju i koliko su dostupni.

Mikroplastika se još uvijek istražuje

Dio onoga što mikroplastiku čini tako uznemirujućom jest to što znanost još uvijek istražuje njezin učinak i što ona točno znači za vaše zdravlje.

Nije potrebno eliminirati svaku moguću plastiku iz svog života kako biste zaštitili svoje zdravlje, niti je to realno izvedivo, no male, promišljene promjene i dalje se mogu dugoročno zbrajati i usmjeriti vas u pravom smjeru.