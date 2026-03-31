Zašto se utakmica stoljeća BiH igra u Zenici, a ne u Sarajevu?

Reprezentacija Bosne i Hercegovine i trener Sergej Barbarez večeras u Zenici dočekuju Italiju i Gennara Gattusa.

Ako Zmajevi večeras naprave senzaciju i pobijede Italiju, taj bi se trenutak bez pretjerivanja mogao upisati kao jedan od najsretnijih dana u povijesti sporta u zemlji. Zenica je već sada u posebnom raspoloženju. Stadion Bilino polje, iako kapacitetom skroman, ugostit će 13 tisuća domaćih i gostujućih navijača, dok se euforija osjeća diljem države.

Interes za utakmicu je ogroman. Sve ulaznice odavno su rasprodane, a u Zenici se očekuje pravi nogometni spektakl koji bi mogao trajati do posljednje minute. Dodatnu tenziju unijela je i odluka o sucima. Pravdu će dijeliti francuski arbitar Clément Turpin, jedan od najuglednijih europskih sudaca.

Ipak, upravo to ime u Italiji budi neugodna sjećanja. Turpin je, naime, bio glavni sudac u utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, kada je Italija šokantno ispala od Sjeverne Makedonije – poraz koji se i danas pamti kao jedan od najvećih u novijoj povijesti Azzurra.

U BiH se danas, bez pretjerivanja, igra jedna od najvažnijih utakmica u povijesti i mnogi je nazivaju utakmicom stoljeća.

Svi izvan BiH se pitaju - Zašto Zenica, a ne Sarajevo?

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine već godinama svoje najvažnije utakmice igra u Zenici, a ne u glavnom gradu Sarajevu. I dok se ta odluka često komentira kroz prizmu emocija i politike, brojke i činjenice daju vrlo jasan odgovor. A to je da je Zenica jednostavno najbolje rješenje.

Stadion Bilino polje u Zenici jedini je stadion u zemlji koji kontinuirano zadovoljava međunarodne uvjete za organizaciju velikih utakmica. Nakon renovacija i modernizacije, stadion ima stabilan travnjak, odgovarajuću infrastrukturu i logistiku potrebnu za susrete najviše razine. Upravo ta pouzdanost ključni je razlog zbog kojeg Nogometni savez BiH ne eksperimentira.

S druge strane, Sarajevo raspolaže stadionima Koševo i Grbavica, ali nijedan ne nudi dugoročnu sigurnost. Koševo se godinama suočava s problemima održavanja, posebno travnjaka i infrastrukture, dok je Grbavica kapacitetom i logistički ograničena za najveće utakmice.

No, ključni argument nije samo infrastruktura nego i rezultati.

Bilino polje - stadion na kojemu gosti teško pobjeđuju

Na stadionu Bilino polje reprezentacija BiH odigrala je oko 70 utakmica i ostvarila više od 50 posto pobjeda, uz gol razliku 117:71. Usporedbe radi, na Koševu je učinak znatno slabiji, s tek devet pobjeda u 31 utakmici i negativnom gol-razlikom.

Zenica se tako profilirala kao pravo domaće igralište reprezentacije. Kompaktne tribine, blizina navijača i specifična atmosfera stvaraju pritisak koji protivnicima otežava igru, a domaćim igračima daje dodatni impuls.

Upravo na Bilinom polju ostvarene su neke od najvećih pobjeda u historiji reprezentacije, poput trijumfa protiv Belgije (4:2), Grčke (3:1) na putu prema Svjetskom prvenstvu 2014. godine, te pobjede nad Walesom (2:0).

Zato odluka da se ključne utakmice, poput ove protiv Italije, igraju u Zenici nije slučajna. Ona je rezultat kombinacije infrastrukture, kontinuiteta i – najvažnije – rezultata

U prijevodu: BiH u Zenici ne igra samo zato što mora, nego zato što tamo pobjeđuje.

Što je s Mostarom i Banjom Lukom?

Osim Zenice, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine kroz povijest je svoje domaće utakmice igrala i u nekoliko drugih gradova, osobito u ranijim godinama nakon stjecanja neovisnosti, kada se još tražio trajni domaći teren. Najviše se ističe Sarajevo, gdje su susreti organizirani na stadionima Koševo (Asim Ferhatović Hase) i Grbavica, koji su zbog kapaciteta i simbolike često bili prvi izbor.

Reprezentacija je povremeno nastupala i u Tuzli na stadionu Tušanj te u Mostaru na stadionu Pod Bijelim brijegom, a u pojedinim prijateljskim susretima razmatrale su se i druge lokacije. Ipak, problemi s infrastrukturom, kvalitetom travnjaka, sigurnosnim uvjetima i organizacijom utakmica u tim gradovima doveli su do toga da nijedan stadion nije dugoročno zadovoljio stroge kriterije UEFA-e i FIFA-e.

Upravo zbog toga, ali i zbog specifične atmosfere koju su stvorili navijači, Zenica i stadion Bilino polje s vremenom su se nametnuli kao najpouzdanije i gotovo stalno domaće odredište reprezentacije.