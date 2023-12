VLASNICI ZEMLJIŠTA PARK ŠUMA MARJAN TRAŽE PROMJENU GRANICA "Ispod Marangunićevog šetališta nikad nije bilo šume niti će biti, u pitanju i koncesije lučica Spinut i Jadran"

Privatni vlasnici zemljišta na Marjanu oštro su reagirali na intervju ravnatelja Javne ustanove Park šuma Marjan Marka Pejnovića objavljenog na portalu Dalmacija Danas i tvrde kako JUPŠ Marjan nema Plan upravljanja već 10 godina te da JU pokreće izmjene zonacija na štetu vlasnika privatnog poljoprivrednog zemljišta.

"Uz to, ne postoji Osnivački akt Park šume Marjan koji je usklađen sa zadnjim Zakonom o zaštiti prirode iz 2013. godine. Vlasnici privatnog zemljišta na Marjanu nikada se nisu odrekli svojih upravljačkih prava, a zašto i bi kad navedeno područje nije šuma niti je ikada bilo šuma. Nisu vlasnici ti koji u ičemu krše zakone nego je to isključivo Javna ustanova za upravljanje PŠ Marjan koja nelegalno upravlja već deset godina.

Vlasnici zemljišta na Marjanu, kao temeljni dionici svega što se događa na Marjanu zalažu se da se granice PŠ Marjan usklade s zakonima RH, i od nadležnih institucija smo tražili i nastavit ćemo tražiti da se taj proces konačno pokrene", kazao nam je Ivan Peršić, tajnik udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu.

Slobodan prolaz svima

Smatra da je Pejnović u intervju javno iznio niz neistina, čak i priznao nezakonite radnje.

"Referiramo se posebno na dio koji autor članka navodi u samom početku gdje govori o pokušajima vlasnika privatnih poljoprivrednih parcela da neometano pristupaju vozilima svojim zemljištima.

Neka se svi građani Splita zapitaju kako bi se oni osjećali da su prisiljeni POKUŠAVATI neometano pristupiti svojoj imovini. Da nije tužno bilo bi smiješno. Svojoj imovini možemo neometano pristupiti jer su nam ta prava Ustavom zajamčena. Pa da objasnimo. Rampe koje ograničavaju pristup vlasnicima nalaze se na nerazvrstanim cestama: Meštrovićevo šetalište, Marjanski put i Marangunićevo šetalište, a Zakon o cestama, članak 98. kaže:

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima

(2) Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti

Prevedeno, nerazvrstana cesta slobodna je za prolaz svima, a pravo služnosti vlasnicima za dolazak do njihovih nekretnina je neupitno. Postavlja se pitanje zašto Javna ustanova uporno diskriminira ljude čije vlasništvo se nalazi iza rampi, a istovremeno u zonu park šume neometano ulazi na stotine tisuća vozila godišnje?

Smatramo da su rampe nelegalno postavljene i da Javna ustanova nema pravo naplaćivati vinjete i nadzirati promet na nerazvrstanima cestama. To može samo prometna policija i prometno redarstvo", stav je udruge vlasnika privatnih parcela.

Nezakonito izvršavanje

Govoreći o Zaključku o korištenju prometnica u dijelu park šume Marjan Javne ustanove koji je trenutno na snazi, smatraju da njegovo izvršavanje nije zakonito jer da se u prvom redu tumači kao da je ovdje riječ o šumskim prometnicama.

"To nisu šumske prometnice, a čak i da jesu, djelatnici Javne ustanove prema Zakonu o zaštiti prirode mogu upravljati samo šumskim prometnicama, biti ograničene rampama samo u slučaju da i ostali šumoposjednici daju svoju suglasnost (Zakon o šumama, članak 49. stavak 3), a nikakva suglasnost nikada nije tražena. Napominjemo da se prometnicama dolazi do privatnog poljoprivrednog zemljišta (cca 55 ha).

Naglašavamo da je Ministarstvo u svom Očitovanju između ostalog potvrdilo da Javna ustanova sukladno Zakonu o zaštiti prirode nije ovlaštena prodavati 'vinjete' i na taj način ostvarivati NEZAKONITU dobit.

Javna ustanova ILEGALNO prodaje vinjete (naljepnice) za prolaz vozilima preko ILEGALNO postavljene rampe na nerazvrstanoj cesti (Marangunićevo šetalište, Meštrovićevo šetalište i Marjanski put) koja je ujedno jedini pristupni put vlasnicima privatnog poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici nekretnina moraju plaćati vinjetu u iznosu od 13 € koja vrijedi godinu dana. Uz sve nepravilnosti tu se diskriminira vlasnike nekretnina i uskraćuju im se ustavna prava jer moraju plaćati prolaz do svojih nekretnina. Također, Zaključak je diskriminatoran jer je njime odlučeno da samo jedan od suvlasnika vozilom može pristupiti svojoj nekretnini, a ne i ostali suvlasnici i stanari koji imaju prebivalište na tim adresama.

Nezakonita procedura

Prilažemo navedeno Očitovanje nadležnog Ministarstva koje se očitovalo u vezi Zaključka o prometovanju PŠM gdje su navedene i ostale nezakonitosti od kojih bi izdvojili onu da je sama procedura donošenja Zaključka nezakonita. Ostale nezakonitosti Zaključka možete pročitati u Očitovanju MINGOR-a. Zbog svega gore navedenog obratili smo se nadležnim institucijama.

Osvrnuli bismo se potom na dio o izmjeni zonacije u kojem se navodi:

Ravnatelj ste poslali u studenom 2022. Rekli ste kako vas je nažalost dočekao problem usklađivanja izrađenog Plana upravljanja s primjedbama, prvenstveno Upravnog vijeća i Grada Splita, kao i ostalih nadležnih službi. Kakve su prirode bile te primjedbe i je li to danas riješeno?

- Primjedbe na Plan upravljanja odnosile su se na zonaciju Park-šume Marjan koja nije bila usklađena s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Splita te sa stvarnim stanjem na terenu. Na primjer, zonacijom koja me dočekala bile su planirane zone u kojima su se trebale očuvati "djelomično izgrađene poljoprivredne površine", što znači da bi Javna ustanova trebala očuvati poljoprivredne površine na kojima se nalaze nezakonito izgrađene građevine, što je apsurdno. Naravno, takva zonacija je izmijenjena, utvrđene su točne površine poljoprivrednih zemljišta u korištenju, kao i prikaz nezakonito izgrađenih građevina, tako da sad po prvi put imamo jasnu situaciju gdje su poljoprivredne površine i gdje su nezakonite građevine u Park-šumi Marjan. Izrada Plana upravljanja je pred samim krajem i do kraja godine će konačni prijedlog Plana upravljanja biti poslan nadležnom ministarstvu.



Falsificiranje dokumentacije



Marko Pejnović u svojoj izjavi gore de facto javno priznaje falsificiranje dokumentacije što je strašno. Ukratko, da bi pokrenula izmjenu zonacije JU mora imati Plan upravljanja koji je na snazi najmanje 5 godina. JU plan upravljanja NEMA već deset godina. Znači ravnatelj pokreće izmjene u Planu upravljanja tvrtke Oikon koji je već odobren od strane Ministarstva. To nije legalno. Ne može se dorađivati postojeći plan, nego se u tom slučaju mora napraviti potpuno novi plan", detaljizira tajnik udruge privatnih vlasnika zemljišta kojih na Marjanu ima navodno, ako se uzme u obzir i suvlasništvo, oko tisuću.

Navodi kako je Plan upravljanja za zaštićeno područje Park-šuma Marjan koji je izradila tvrtka Oikon d.o.o. prošao procese za prihvaćanje koji su navedeni u Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima.

"Međutim JU je pokrenula izmjenu upravljačke zonacije. To je mimo smjernica Ministarstva, jer je u njima navedeno na str. 65 poglavlje 6.4. 'Koraci u izmjenama i/ili dopunama plana upravljanja' kako se plan upravljanja treba prvenstveno provesti te se nakon 5 do najkasnije 10 godina radi evaluacija provedbe i učinka plana i prema potrebi izmjene i/ili dopune plana upravljanja.

Javna ustanova plan upravljanja nikada nije provela. Također procedura donošenja izmjena je ista kao za donošenje novog plana, što znači da uz to što se radi suprotno zakonu i smjernicama, vlasnike privatnog zemljišta o tome uopće nije obavijestilo niti uključilo kao temeljne dionike plana upravljanja.

Kako su vlasnici privatnog poljoprivrednog zemljišta temeljni dionici plana upravljanja, trebali bi sudjelovati u nacrtu prijedloga plana upravljanja što nam Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan ne dozvoljava.

To je jasno definirano u Smjernicama na str. 45. u poglavlju 6.1. 'Načela planiranja upravljanja'. Tu se navodi da u proces planiranja trebaju biti uvršteni svi djelatnici kao i dionici tog područja. Na str. 49 u poglavlju 6.2.2. 'Struktura procesa planiranja' se između ostalog navodi, citiram: Uspješno proveden proces i izrada plana koji je 'vlasništvo' djelatnika JU i dionika... Na str. 53 u poglavlju 6.2.3. 'Uključivanje dionika u proces planiranja' se navodi o načinu, obavezi i važnosti uključivanja dionika u izradi nacrta plana upravljanja. Citiramo: 'Javna ustanova treba obratiti pažnju na način i kvalitetu komunikacije s dionicima. Neke od bitnih značajki te komunikacije bi trebale biti pravovremenost, transparentnost, jasnoća, fokus te značajnost. Primjerice, bitno je da dionici dobiju informaciju o održavanju radionica na vrijeme; da im je jasno na koji način će se rezultati koristiti; da im je razumljiv sadržaj koji se s njima dijeli kao i njihova uloga u procesu; da količina tog sadržaja nije pretjerana; kao i da im se poziv upućuje ako je ono o čemu se odlučuje za njih relevantno odnosno značajno.'

Izmjena zonacije nezakonito

Izmjena zonacije koju pokreće JU nezakonito se radi na štetu vlasnika privatnog poljoprivrednog zemljišta. Uspoređujući mapu zonacije Oikona i JU može se primijetiti da je JU podzonu očuvanja poljoprivrednih mozaičnih površina na južnim padinama Marjana smanjila s cca 55 ha (po katastru poljoprivrednih površina) na 15,46 ha poljoprivrednih mozaičnih i šumskih površina.

Napominjemo da je privatno poljoprivredno zemljište u PŠM sa svojom namjenom korištenja mozaičnih poljoprivrednih površina zaštićeno kao "Kulturni krajolik poluotoka Marjan u Splitu", rješenjem Ministarstva kulture Klasa: UP/I-612-08/14-06/0244 Urbroj: 532-04-01-03-02/3-14-1", detaljizira Peršić i napominje kako je udruga angažirala odvjetnički ured s traženjem da se promijene granice Park šume Marjan na način da se privatne poljoprivredne parcele s južne strane ispod Marangunićevog šetališta izbace iz PŠM jer da nikad nisu niti će biti šuma.

Problematičan i osnivački akt

Udruga problematizira i temeljni osnivački akt Javne ustanove PŠM smatrajući da ju je trebala osnovati po zakonu Županija ili prenijeti to pravo na Grad Split, no, da nije napravila ni jedno ni drugo. Uz, to oglušila se na traženje udruge pa se odvjetnički ured u njihovo ime obratio Upravnom sudu.

Ostvarili se naum udruge vlasnika privatnih zemljišta na tapet će doći i koncesije i aktivnosti u lučicama Spinut i Jadran koje su unutar Park šume Marjan. Naime, u park šumi zabranjeno je pranje, bojanje i popravljanje brodova.