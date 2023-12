[INTERVJU] Ravnatelj Pejnović otkrio friške novosti s Marjana i oko njega: "Bene i Kašjuni su najlošije održavane plaže u Splitu, pokrenuti su postupci zbog nepridržavanja uvjeta o koncesiji"

Ravnatelj Javne ustanove Park šuma Marjan Marko Pejnović iz Zagreba nakon nešto više od godinu dana u vrućoj stolici i sam je nezadovoljan stanjem marjanskih kupališta, ali i pokušajima vlasnika privatnih poljoprivrednih parcela da neometano pristupaju vozilima svojim zemljištima. U razgovoru za Dalmaciju Danas otkrio je kako se popunjavaju kadrovi i koje će biti skorašnje promjene s realizacijom projekta "Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti".

Javna ustanova Park šuma Marjan često je u javnosti obilježena skandalima oko kadroviranja, otkaza, brojnih bolovanja. Koliko ima stvarnih zaposlenika?

- Najveći broj zaposlenika bio je 2021/22. kad ih je bilo 61. Današnji broj zaposlenika je 43, uz napomenu da su 3 zaposlenika u otkaznom roku, 1 je dobio otkaz, ali je još uvijek na bolovanju, tako da sad ima 39 stvarnih zaposlenika, uz napomenu da je još 5 zaposlenika na dužem bolovanju.

Čuvari koji znaju

Što oni stvarno rade na Marjanu?

- Najveći broj zaposlenika je u odsjeku održavanja i odsjeku nadzora s radnim mjestima na rampama sa 24-satnim dežurstvom. Tu je ukupno 28 zaposlenika uz napomenu da ih je 5 na dužem bolovanju.

Jeste li savladali otpore, uveli red i struku?

- Još uvijek postoje otpori kod određenog broja zaposlenika koji teško prihvaćaju promjene vezane za odgovornije obavljanje poslova. Ukoliko ne dođe do promjena radnih navika na pojedinim poslovima angažirat će se vanjski suradnici.

Kad će natječaj za glavnog čuvara prirode?

- Natječaj za glavnog čuvara prirode, još ne može biti raspisan, jer je glavni čuvar prirode, od kada mu je uručen otkaz ugovora o radu, na bolovanju. U ovom trenutku imamo jednog čuvara prirode dok za drugog još uvijek traje postupak imenovanja, tako da vjerujem da će tijekom 2024. služba čuvara prirode biti dobro ekipirana s čuvarima koji znaju što se očekuje od njih, a to je prvenstveno rano otkrivanje i sankcioniranje bespravne gradnje.

Gdje Javna ustanova još zapinje s kadrovima?

- U pogledu kadrova morat ćemo popunjavati radna mjesta za promotivne aktivnosti te radno mjesto stručnog voditelja/ice obzirom da sadašnja stručna voditeljica uskoro ide u mirovinu. Također, morat ćemo zaposliti 8 ljudi u Botaničkom vrtu koji je pred samom primopredajom između izvođača radova i Grada Splita te potom predajom Javnoj ustanovi na upravljanje.

Izmjena zonacije

Ravnatelj ste poslali u studenom 2022. Rekli ste kako vas je nažalost dočekao problem usklađivanja izrađenog Plana upravljanja s primjedbama, prvenstveno Upravnog vijeća i Grada Splita, kao i ostalih nadležnih službi. Kakve su prirode bile te primjedbe i je li to danas riješeno?

- Primjedbe na Plan upravljanja odnosile su se na zonaciju Park-šume Marjan koja nije bila usklađena s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Splita te sa stvarnim stanjem na terenu. Na primjer, zonacijom koja me dočekala bile su planirane zone u kojima su se trebale očuvati "djelomično izgrađene poljoprivredne površine", što znači da bi Javna ustanova trebala očuvati poljoprivredne površine na kojima se nalaze nezakonito izgrađene građevine, što je apsurdno. Naravno, takva zonacija je izmijenjena, utvrđene su točne površine poljoprivrednih zemljišta u korištenju, kao i prikaz nezakonito izgrađenih građevina, tako da sad po prvi put imamo jasnu situaciju gdje su poljoprivredne površine i gdje su nezakonite građevine u Park-šumi Marjan. Izrada Plana upravljanja je pred samim krajem i do kraja godine će konačni prijedlog Plana upravljanja biti poslan nadležnom ministarstvu.

U veljači ove godine izjavili ste da je zatečeno stanje vrlo zabrinjavajuće na više razina, ali i da ste pokrenuli procese da se rad vrati u zakonske okvire te da se ustanova vrati struci, a ne politici. Takve promjene će zasigurno izazvati velike otpore pojedinaca ili grupacija koje su profitirale na neredu te zloupotrebljavale financijska sredstva koje Grad Split iz svog proračuna ulaže u rad javne ustanove. I na pretposljednoj sjednici Gradskog vijeća govorilo se o značajnom povećanju sredstava za održavanje u 2024.- toj. O čemu se točno radi?

- Da, dobro je uočeno da do sada Javna ustanova nije gotovo ništa ulagala u održavanje Park-šume Marjan. Sljedeće godine se planira da Javna ustanove preuzme održavanje Sustipana i Zvončaca, kao i da se više sredstava uloži u plaže koje nisu koncesiji poput plaže na Prvoj vodi. Također je planirana i obnova kuće u Botaničkom vrtu, kao i zgrade Malog restorana pored ZOO vrta. Pred Javnom ustanovom je i preuzimanje upravljanja i održavanja obnovljenog Botaničkog vrta, kao i promatračnice na Sedlu. Sve to zahtijeva znatna financijska sredstva za zapošljavanje novih kadrova određene struke, kao i za održavanje i opremanje obnovljenih objekata.

Možete li objasniti javnosti i budućim posjetiteljima status Botaničkog vrta. Tko s njim upravlja? Grad Split, Prirodoslovno - matematički fakultet ili vaša Javna ustanova?

- Botanički vrt je obnovljen i čeka se primopredaja između izvođača radova i Grada Splita. Nakon toga će Grad Split predati Botanički vrt Javnoj ustanovi na upravljanje, dok će Prirodoslovno-matematički fakultet zadržati svoju edukativnu i znanstvenu ulogu u Botaničkom vrtu.

Upravljački centar

Projekt promatračnice još nije gotov. Kasni više od godinu dana. Navodno je projektant previdio zavarivanje metalne konstrukcije u šumi pa je prijetila opasnost od požara? Kakva će sve funkcije imati promatračnica?

- Prema najavama izvođača radova, tehnički pregled promatračnice bi trebao biti obavljen do kraja godine. Radovi su pred samim krajem i očekuje se da bi sve trebalo biti gotovo u prvom kvartalu 2024. Promatračnica će, osim funkcije protupožarne zaštite, imati i funkciju centralnog upravljačkog centra iz kojeg će se upravljati otvaranjem rampi. Također, biti će i u funkciji za posjetitelje, kao nova atrakcija s koje se pruža jedinstveni pogled na grad Split, njegovo zaleđe i akvatorij.

"Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti", projekt je koji bi brzo mogao biti realiziran do kraja no uz daleko veće financijska sredstva nego što je to bilo predviđeno daleke 2016. O kolikoj se razlici radi?

- Najveća je razlika u aktivnosti revitalizacija Botaničkog vrta za koju se planiralo 2.5 milijuna kuna, a došlo se do gotovo 14 milijuna kuna. Kako je došlo do takve pogreške trebalo bi pitati bivšeg ravnatelja Javne ustanove (Robert Koharević) i firmu konzultanta (UHY savjetovanje) koja je zajedno s Javnom ustanovom pripremala prijavu na natječaj.

Plaže iz okvira i pravila

Kupališta na Marjanu su u uglavnom očajnom stanju. Nešto se sitno radi na Prvoj vodi, na Benama fekalije i nelegalne građevine, iznad Kašuna odranja se kuća, Kaštelet bez sadržaja, Ježinci podlokani i uništeni, Zvončac neupotrebljiv, sve uglavnom isto kao prije 50 godina...

- Najveći problem je na području plaže Ježinac. Javna ustanova je ta koja mora upozoriti i zatražiti rješavanje uočene neprimjerene situacije. Konkretno za plažu Ježinac je sporno tko treba sanirati doslovno razoreni dio plaže, Grad Split ili Županija. Mogu slobodno kazati da su plaže u koncesiji Bene i Kašjuni najlošije održavane plaže koje su višestruko izašle iz svih okvira i pravila koncesije, ali nadležne institucije ne žele oduzeti ili poništiti te koncesije. Planira se uređenje plaže na Prvoj vodi i Kašteletu, dok su za plaže Kašjuni i Bene pokrenuti postupci radi nepridržavanja osnovnih uvjeta iz odluke o koncesiji.

Što s nelegalnim građevinama na Marjanu? Ima ih više od stotinu. Neke stvarno služe za držat poljski alat, a neke su respektabilne vile. Navodno su u nikad završenom postupku legalizacije.

- U tijeku izrade Plana upravljanja izrađena je i analiza nezakonitih građevina na području Park-šume Marjan za koje postoji dokaz o nelegalnosti te je evidentirano 114 nezakonito izgrađenih građevina. Za većinu zahtjeva za legalizaciju je izdano rješenje kojim se odbija legalizacija, a preostalo je još 10-ak predmeta za rješavanje. Nakon odbijanja zahtjeva za legalizaciju postoji mogućnost žalbe, ali se pokazalo da su žalbe bespredmetne, jer u Park-šumi Marjan legalizacija nije moguća.

Privatni posjednici zemljišta na Marjanu traže slobodni pristup vozilima, osnivaju udruge, angažiraju odvjetnike. Kako je to riješeno?

- Javna ustanova je ta koja određuje površine namijenjene za vožnju i parkiranje u zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Novom Odlukom o površinama namijenjenim za vožnju, usklađenu sa zaključkom izvršnog tijela osnivača o korištenju javnih prometnih površina, nastojat će se ovaj problem riješiti na način koji prvenstveno štiti prirodu, a ne interese pojedinaca. Javna ustanova osnovana je da bi štitila i očuvala zaštićeni dio prirode kojim upravlja. Posjednici zemljišta imaju i imat će slobodan pristup svojim zemljištima, ali ne i neograničen pristup vozilima. Svakako da će se voditi računa i o tome je li na nekom zemljištu evidentirana nezakonito izgrađena građevina. Zamislite kako bi izgledao neki zaštićeni dio prirode u kojem svatko može neograničeno pristupiti svom zemljištu vozilima.

Nema ga više

Kako bi ocijenili stanje šume na Marjanu? Ima li još potkornjaka? Što je s pošumljavanjem? Mogu li se u to građani dobrovoljno uključiti pod vašim nadzorom?

- Stanje šume na Marjanu je zadovoljavajuće, priroda se sama oporavlja, potkornjaka više nema, a pošumljavanje se odvija sukladno programu gospodarenja. Tijekom ove godine posađeno je 3.000 sadnica na 6 hektara i za sada je uspjeh sadnje gotovo 90%, premda bi trebalo pričekati još godinu dana da se sa sigurnošću može kazati kolika je uspješnost sadnje. Naredne godine planira se posaditi još 5.000 sadnica na 10 hektara. U ovom trenutku još se ne planira uključivanje građana u pošumljavanje, dok šumarski radovi i pošumljavanje ne bude do kraja uhodano.

Od Parkova i nasada preuzimate brigu nad Sustipanom i Zvončacem. Hoće li i tu biti promjena? Hoćete li se i vi sada upuštat u zabranjivanje koncerata ili će se gradonačelnika pitati?

I Sustipan i Zvončac zaslužuju podizane razine održavanja na višu razinu. Za Zvončac se planira uređenje postojećih šetnica i njihovo prilagođavanje osobama s invaliditetom. Na Sustipanu je upravo pri kraju zahvat koji Sustipan čini dostupnim osobama s invaliditetom. Također, na Zvončacu se planira uređenje prostora za istrčavanje pasa, odvojen od ostalog dijela parka te postavljanje još klupa i stolova.

Što se tiče koncerata oni se mogu održavati jedino uz pridržavanje jasnih pravila nadležnih tijela što bi značilo da će Javna ustanove dati koncesijsko odobrenje za održavanje koncerata jedino uz prethodnu suglasnost Grada Splita te u skladu s konzervatorskim uvjetima i uz dopuštenje tijela županije nadležnog za poslove zaštite prirode. Do sada ta procedura nije bila uspostavljena, niti ispoštovana. Ako se sve navedeno ispoštuje, Javna ustanova ne može i ne smije zabranjivati koncerte.