VIDEO Temperature do 23 stupnja, stigli kratki rukavi: Sunčana Velika subota izmamila brojne građane na otvoreno

Izuzetno sunčano i ugodno vrijeme obilježilo je ovu Veliku subotu u većem dijelu Dalmacije. Temperature zraka uz obalu kretale su se od 18 do čak 23 stupnja Celzijeva, što je mnoge građane potaknulo da dan provedu na otvorenom.

Brojni Splićani, ali i stanovnici drugih dalmatinskih mjesta, iskoristili su pravo proljetno vrijeme za šetnju, rekreaciju i druženje na svježem zraku. Kafići uz more i gradski štekatI bili su dobro popunjeni, a mnogi su ispijali kavu uz plažu, uživajući u suncu i toplini koja je nakratko donijela i prve prave kratke rukave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lijepo vrijeme mnoge je izmamilo i na otvorene prostore za rekreaciju, pa su gradske ulice, šetnice i plaže tijekom dana bile pune prolaznika, trkača, biciklista i obitelji koje su blagdanski vikend odlučile provesti izvan svojih domova.

Kako je danas bilo u Splitu, pogledajte u videoprilogu ispod.