Večer emocija u krcatom GKMM-u: Marija Paro predstavila svoj spisateljski prvijenac - knjigu "Biljke znaju bolje"

U utorak navečer u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu bilo je svečano. Održano je predstavljanje knjige Marije Paro pod nazivom "Biljke znaju više", u izdanju udruge Permakultura Dalmacija. Moderator večeri bio je Marin Kanaet iz spomnute udruge.

Od predavačice do autorice vlastite knjige

Iako je Marija Paro više je puta stajala pred publikom u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, bilo je to u ulozi predavača, ovoga puta imala je čast predstaviti svoju prvu izdanu knjigu.

Knjiga "Biljke znaju više" objedinjuje sve kolumne koje je autorica objavljivala na portalu Dalmacija Danas, a izdavač je udruga Permakultura Dalmacija, čiji je Marija aktivni član. Poznata je po aktivnom planinarskom životu, ljubavi prema jestivim i ljekovitim biljkama, ali i po aktivnosti na društvenim mrežama.

Osobna priča o pisanju i vrtlarenju

U razgovoru s publikom, Marija Paro iskreno je progovorila o svom putu:

"Ako sam išta vjerovala da neću u životu, to je bilo da neću pisati. Bila sam odlikaš u školi, ali zadane teme u zadaćnici su mi bile omražene. Volim pisati što mi dođe.

Vrtlarenje je ista priča. U djetinjstvu sam gledala umorne roditelje kada su stizali iz polja i to me nije privlačilo. Takvo vrtlarenje me nije privlačilo iako sam obožavala povrće. Krenula sam pomalo 2009. i postupno usvajala znanje, srećom imala sam koga pitati savjete. Čuvena "Revolucija jedne slamke" pokazala mi je put da se to može bez onoga što se mora", naravno uslijedile su i druge knjige. Moja knjiga je i nastala zbog toga što želim da ljudi krenu. No s vremenom to dođe - promatranje, gledanje, osjećanje - isto kao i s ljudima. Biljke same "kažu" što ima treba, ali da bi došli do toga, treba vremena", kazala je Paro.

Suradnje i početci koji su doveli do knjige

O suradnji s autoricom govorio je i Zoran Vukšić, diplomirani permakulturni dizajner, koji se prisjetio njihovog prvog kontakta:

"Upoznali smo se preko društvenih mreža. Pratio sam jednu vrtlarsku grupu i shvatio sam da su pojedini članovi postavljali pametna pitanja. I mene su zanimala neka od pitanja koja je Marija postavljala. Tako smo stupili u kontakt, najčešće između 5 i 7 ujutro. Upoznali smo se uživo, vidjeli smo vrtove, nekako sam uspio Mariju nagovoriti da se pridruži udruzi Permakultura.

Prije nekoliko godina imali smo razne vrtlarske aktivnosti i nakon odrađenog programa dogovorili smo se održati predavanje. Pitao sam Mariju želi li, a u početku je bilo dosta otpora jer je vjerovala da će je svladati trema. Međutim, pristala je što je bila ispravna odluka jer je bila sjajna gdje god da se pojavila".

Kolumne koje osvajaju tisuće čitatelja

O Mariji kao autorici govorio je i Rade Popadić, urednik i vlasnik portala Dalmacija Danas te prirodoslovac:

"Ako bi neku osobu mogao opisati jednom riječju onda bi Marija Paro bila "upornost". Ta njena osobina me često inspirirala. Važan trenutak u našim odnosima dogodio se prije nekoliko godina na godišnjem izletu PK Gojzerice u Crnoj Gori. Išli smo na Durmitor, kada sam bio na vrhu pristao sam na njen nagovor upisati planinarsku školu Gojzerice iako sam planinar od djetinjstva.

Što se tiče Marije kao kolumnistice, po njenim pisanjima na Facebooku shvatio sam da bi bila sjajna kolumnistica. Tako je i bilo...", kazao je Popadić.

Dodao je kako se često događa da upravo Marijine kolumne završe među najčitanijim objavama dana, što potvrđuje da i edukativni sadržaji imaju veliku publiku. Posebno se istaknula kolumna o čajevima, koja je imala više od 50 tisuća čitanja, kao i tekst o grožđu koje autorica uzgaja za jelo.

Na kraju večeri, Marija Paro zahvalila je svima koji su na bilo koji način pomogli da knjiga ugleda svjetlo dana, kao i svima koji su došli na promociju, uz zaključak i zajedničku želju da ovo ne bude njezina posljednja knjiga.

Dio predstavljanja knjige možete pogledati ovdje: