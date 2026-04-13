UPALJEN NARANČASTI METEOALARM Olujni udari juga, a sutra kiša. Bura već od srijede donosi ono što malo tko očekuje

Vjerovali ili ne, ali u aktualnom tjednu stiglo smo do polovine klimatološkog proljeća. Nakon niza stabilnih dana pred nama je promjena vremena koja neće donijeti zahlađenje, ali će donijeti tek prolazne oborine. U Dalmaciji je duže stabilno razdoblje uz čestu buru prilično isušilo tlo pa će nadolazeća kiša itekako biti korisna.

Jučer je bio još jedan topao dan u koje su najviše dnevne temperature zraka bile u rasponu od 18°C u Komiži do čak 24°C u Kninu.

Početak tjedna obilježit će ciklona koje će se centrom premještati preko područja Italije, a kod nas će djelovati na vrijeme tijekom ponedjeljka i utorka. Nakon toga vrijeme će se ponovno stabilizirati, a s umjerenom burom doći će do - zatopljenja pa će ovaj tjedan u nekim dijelovima Dalmacije najviše dnevne temperature već u srijedu ići preko vrlo toplih 25°C.

Danas će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i veći dio dana suho. Kasno navečer na s mora mjestimična kiša. Puhat će jako jugo s vrlo jakim, a na moru i olujnim udarima. DHMZ je preko sustava MeteoAlarm za akvatorij sjeverne i srednje Dalmacije izdao narančasti stupanj upozorenja zbog udara vjetra do 95 km/h. Minimalne jutarnje temperature većinom od 9 do 18°C. Najviše dnevne od 20 do 25°C.

U utorak veći dio dana pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice je moguće preko 40 litara po metru kvadratnome, većinom prijepodne, a u drugom dijelu dana sve više suhog vremena. Ipak, oborine će biti ravnomjerno raspoređene pa će mjestimice pasti tek koja litra. Jugo će puhati veći dio dana, ali će lagano slabiti iako će osobito prijepodne i dalje biti vrlo jakih udara. Podno Velebita će danju zapuhati bura, ona će se prema kraju dana širiti na srednji Jadran, ali samo kao slaba do umjerena. Danju će biti umjereno svježije u odnosu na ponedjeljak, uglavnom od 16 do 21°C u najtoplijem dijelu dana.

Srijeda donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Ranije ujutro malo kiše bit će mjestimice na sjeveru Dalmaciji, a popodne u srednjoj i južnoj gdje može i zagrmjeti. Na moru će biti još nešto juga, ali će se bura lagano širi prema jugu. Ponovno znatno toplije, najviše dnevne temperature od 20 do 26°C.

Četvrtak će biti djelomično sunčan i u većini krajeva suh. Ipak, osobito su popodne u Dalmatinskoj zagori, uz povećan razvoj naoblake, mogući prolazni pljuskovi s grmljavinom. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju na moru tramontana koja kasno popodne na otvorenom može imati pojačane udare. Zadržat će se toplo i vrlo toplo, najviše dnevne temperature od 20 do 26°C.

I petak vrlo slično, a bura će ojačati pa će biti pojačanih udara. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda će proteći u znaku stabilnog vremena. Bit će djelomično sunčano i suho. Oba dana ujutro i navečer će puhati slabo do umjerena, prolazno i pojačana bura, danju će oslabiti i okrenuti na vjetar zapadnih smjerova. Jutra će biti neznatno svježija. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.