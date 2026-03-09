U Splitu predstavljanje knjige "Od Mosora do Svilaje": Novo opsežno istraživanje o protukomunističkom otporu nakon Drugog svjetskog rata

U Splitu će se u srijedu, 12. ožujka, održati predstavljanje nove knjige povjesničarke dr. sc. Blanke Matković pod naslovom “Od Mosora do Svilaje: Hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem križarskih skupina i križarskih organizacija grada Splita i njegova zaleđa (1944.–1949.)”. Događaj će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Zrinsko-frankopanskoj ulici s početkom u 18 sati, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Splitu.

Riječ je o opsežnom znanstvenom djelu koje na više od 1100 stranica, uz 256 arhivskih dokumenata, donosi pregled djelovanja križarskih skupina, križarskih organizacija i jatačkih mreža na području od Omiša i Šestanovca preko Trilja, Sinja i Muća do Drniša i Trogira, uključujući i grad Split te poveznice s livanjskim područjem.

Autorica se u knjizi bavi razdobljem od 1944. do 1949. godine, analizirajući protukomunistički otpor na širem prostoru srednje Dalmacije i zaleđa Splita. Publikacija se nadovezuje na dvije ranije monografije objavljene 2025. godine – “Od Vrana do Biokova: hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem imotskih i zapadnohercegovačkih križarskih skupina (1944.–1951.)” te “Od Vrana do Žabe: hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem širokobrijeških i neretvanskih križarskih skupina (1944.–1948.)”.

Predstavljanja u više dalmatinskih gradova

Osim u Splitu, knjiga će tijekom ožujka biti predstavljena i u nizu dalmatinskih gradova i općina. Već 13. ožujka predstavljanje će se održati u Podstrani u dvorani uz knjižnicu Općine Podstrana, dok će 15. ožujka biti predstavljena u Domu kulture Zvonimir u Mravincima.

Slijede predstavljanja u Dubrovniku (16. ožujka), Metkoviću (17. ožujka), Dicmu (18. ožujka), Kaštelima (19. ožujka) i Muću (20. ožujka). Nakon toga knjiga će biti predstavljena i u Šibeniku (22. ožujka), Trilju (23. ožujka), Šestanovcu (24. ožujka), Sinju (25. ožujka), Drnišu (26. ožujka) te Otoku (27. ožujka).

Na svim događanjima knjigu će predstaviti sama autorica dr. sc. Blanka Matković, a organizatori su Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat“ u suradnji s lokalnim institucijama, udrugama i ograncima Matice hrvatske.