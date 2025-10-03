Tommy otvorio novi supermarket u Rijeci

U četvrtak 02. listopada 2025. godine otvoreno je novo Tommy prodajno mjesto - supermarket – na adresi Škrljevo 74A, 51223 Škrljevo , čime je dodatno osnažena lokalna prisutnost Tommyja na riječkom području i nastavljen proces daljnje integracije bivših prodavaonica „Brodokomerc nova“ u prodajni sustav Tommyja.

Preuzimanje Brodokomerca označilo je značajniju prisutnost Tommyja na lokalnom tržištu, što je rezultiralo unapređenjem ponude u pogledu asortimana i konkurentnosti, te adaptaciju i modernizaciju prodajnih prostora uz očuvanja radnih mjesta zaposlenika.

Novo otvorena poslovnica je adaptirana i prilagođena standardima uređenja Tommyja, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje.

Ponuda Tommyja, u svim prodajnim formatima je prepoznatljivo dobra i karakterizira je široki asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a u novo otvorenom marketu u Rijeci posebno se ističe odjel pekarstva sa dnevno svježom ponudom.

U supermarketu je moderniziran i ubrzan proces prihvata ambalaže instaliranjem sustava za prihvat ambalaže.

Ukupna korisna površina marketa je 400 četvornih metara.

U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim i renoviranim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih usluga i pogodnosti za kupce.

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji, s posebnim naglaskom na Primorsko-goransku županiju.