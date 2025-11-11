Tommy otvorio novi supermarket u Rijeci – nastavlja širenje na Kvarneru

Rijeka je dobila novo prodajno mjesto trgovačkog lanca Tommy, koje je svečano otvoreno u subotu, 8. studenoga, na adresi Bože Vidasa 14. Otvaranjem ove poslovnice splitska tvrtka dodatno je ojačala prisutnost na riječkom području te nastavila integraciju prodavaonica bivšeg Brodokomerca nova u vlastitu maloprodajnu mrežu.

Preuzimanje Brodokomerca označilo je važan korak u jačanju Tommyjeve pozicije na lokalnom tržištu. Tvrtka ističe kako su preuređenjem i modernizacijom prostora unaprijedili ponudu, konkurentnost i standarde uređenja, uz očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika.

Novi supermarket prostire se na 360 četvornih metara te je opremljen suvremenom maloprodajnom opremom. Posebno se ističe pekarski odjel s dnevno svježim proizvodima, a uveden je i automatizirani sustav za prihvat ambalaže, kojim se olakšava povrat ambalaže i skraćuje vrijeme čekanja kupaca.

Iz Tommyja poručuju da nastavljaju s planovima širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, uz poseban fokus na Primorsko-goransku županiju, gdje planiraju dodatno učvrstiti tržišnu poziciju i modernizirati maloprodajne prostore.