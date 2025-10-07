Tommy – dobitnik posebnog priznanja Zlatna kuna

Na svečanoj sjednici Županijske komore Split dodijeljena su tradicionalna priznanja Hrvatske gospodarske komore – plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2024. godini, u kategorijama velikih, srednjih i malih trgovačkih društava, uz dodjelu i posebnih priznanja.

Nagradu je u ime Tommyja preuzeo član Uprave Slavko Ledić, a priznanje mu je uručio Joze Tomaš, predsjednik HGK – Županijske komore Split.

U 2024. godini Tommy je ostvario čak 6,654 milijuna eura prihoda, bilježeći kontinuirani rast pozicionirao se kao 20. najveća tvrtka u zemlji po ukupnim prihodima, dok se prema kriteriju uspješnosti poslovanja nalazi na 13. mjestu u Hrvatskoj.

Proteklu godinu obilježila su i dva ključna strateška iskoraka: preuzimanje riječke tvrtke Brodokomerc Nova te otvaranje i integracija novog logističko-distributivnog centra u Dugopolju, koji je značajno unaprijedio operativne kapacitete i učinkovitost poslovanja Tommyja te stvorio pretpostavke za organski rast i širenje.

Priznanje Zlatna kuna za Tommy nije samo priznanje dosadašnjih postignuća, već i obveza da nastavi istim putem – putem rasta, inovacija i društvene odgovornosti. Tommy će nastaviti ulagati u širenje poslovanja, zaposlenike i zajednicu, učvršćujući status nacionalnog simbola uspjeha u maloprodaji.