Sunčani petak i subota, a pljuskovi stižu u nedjelju i ponedjeljak. Hoće li pokisnuti alkari?

Ušli smo u kolovoz, posljednji mjesec klimatološkog ljeta. No bez brige, kalendarski, nismo još niti na polovini najtoplijeg godišnjeg doba.

Srpanj za nama, uglavnom zbog samo dvije kiše - one koja je pala 8. srpnja i 29. srpnja, gotovo je posvuda završio kao vrlo kišan mjesec, a mjesec e imao iznimno topla i dva prilično hladna razdoblja zbog čega bi, usprkos sezonskim prognozama, temperaturno mogao biti blizu prosjeka.

Do kraja ovog i početkom sljedećeg tjedna zadržat će se nešto svježije u odnosu na višegodišnji prosjek. Ipak, to ne znači da temperature lokalno neće prelaziti 30 stupnjeva Celzijusovih u najtoplijem dijelu dana. Dok će sljedeća dva dana biti suho, nedjelja i ponedjeljak ponovno donose nešto nestabilnije vremenske prilike.

Danas nas očekuje nastavak vedrog vremena. Vjetar će oslabiti pa će noću biti tiho ili uz burin, danju tiho ili uz slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 19 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 30°C.

Veći dio subote bit će pretežno sunčan. Na sjevernom Jadranu već od jutra promjenjivije uz povremene pljuskove. Kasnije navečer je pokoji pljusak moguć u sjevernoj Dalmaciji. Na moru će zapuhati slabo jugo, navečer na moru srednjeg Jadrana tramontana. Od jutra neznatno toplije u odnosu na petak, najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Nedjelja donosi promjenjivo vrijeme. Iako će biti dosta suhog vremena, povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito popodne u Dalmatinskoj zagori. Podno Velebita će zapuhati umjerena do jaka bura, jugo još samo na jugu Jadrana. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C, s pljuskovima nešto niže.

Nestabilno će biti i tijekom ponedjeljka kada su uglavnom još prijepodne u srednjoj i osobito južnoj Dalmaciji mogući neverini. Bit će neznatno svježije.