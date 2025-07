Ovih dana savršeno ljetno vrijeme, ali ne za dugo: Evo kada stiže nova "porcija" neverina

Dva prodora posljednjih tjedan dana privremeno su "otpuhala" ljetne vrućine s našeg područja. Pri tome su pale velike količine oborina u mnogim predjelima, osobito u južnoj Dalmaciji gdje se u noći s ponedjeljka na utorak dogodio ekstrem kada je lokalno palo preko 100 litara oborine po metru kvadratnom u svega nekoliko sati.

Sada je već jasno da će srpanj završiti kao iznimno kišan mjesec, u mnogim mjestima pale su ekstreme količine kiše u prosječno najsušnijem mjesecu u godini.

Vrijeme se u međuvremenu stabiliziralo, bura je postupno oslabila, a temperature zraka su niže u odnosu na prosjek za ovaj dio godine. Jučer su tek dvije službene postaje, one u Šibeniku i Makarskoj, zabilježile vruć dan, temperature su tek koju decimali prešle 30°C.

Temperature mora su tek malo pale u odnosu na prošli tjedan i većinom su od 23 do 25°C.

Sljedeća dva do tri dana bit će stabilno, još danas vjetrovit, a onda će i vjetar sasvim oslabiti od petka. Nove nestabilnosti zahvatit će sjeverni Jadran u subotu, navečer i dio Dalmacije, a u nedjelju će nestabilnosti biti češće. Ipak, ne radi se o promjeni vremena kakvu smo imali posljednjih dana.

Danas će biti vedro. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, popodne jači među otocima i nad otvorenim morem. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 18 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

U petak, prvog dana kolovoza, nastavak vedrog vremena. Vjetar će oslabiti pa će noću biti tiho ili uz burin, danju tiho ili uz slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 10 do 16°C, uz obalu i na otocima od 18 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 26 do 30°C.

Veći dio subote bit će pretežno sunčan. Na sjevernom Jadranu već od jutra promjenjivije uz povremene pljuskove. Kasnije navečer je pokoji pljusak moguć u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. Na moru će zapuhati slabo jugo. Od jutra neznatno toplije u odnosu na petak.

Nedjelja donosi promjenjivo vrijeme. Iako će biti dosta suhog vremena, povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Podno Velebit će zapuhati umjerena do jaka bura, jugo još samo na jugu Jadrana. Bit će još malo toplije, a navečer osvježenje.