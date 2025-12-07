Suborci 114. brigade i 4. gardijske obilježili 34. obljetnicu obrane Stonskog zaleđa

Poviše Malog Stona i zaljeva Bistrina gdje je bila zadnja crta obrane prema dolini Neretve stoji spomenik „ Vjetreni mlin „ i Domovinski rat nazvan „ Spomenik pobjede „ čije kamene kocke simboliziraju hrvatski grb i obrambeni bedem prema istoku, podignut u čast svim poginulim braniteljima Južnog bojišta u Domovinskom ratu bio je cilj posjeta dragovoljaca Domovinskog rata iz dvije značajne postrojbe HV.

Jučer, 6. prosinca 2025. godine, na dan obrane Stonskog zaleđa, nakon 34. godine od kada je zaustavljen srbo-četnički prodor prema Neretvi suborci i akteri događanja iz 1. bojne 114. brigade ZNG, tzv. Škverske bojne „ i pripadnici 4. GB prisjetili su se te 1991. godine kada su kroz studeni i prosinac zajedno branili svoj Dom u brdima poviše Stona , od Čepikuća do Imotice.

Mario Tomasović, Boris Klapirić, Tomislav Vukušić, Damir Tomaš, Dalibor Radmilo, Velimir Strinić. Goran Jukić, Senka Bilić i Goran Kosor zajedno su obišli Čepikuće i položili cvijeće io zapalili svijeće poginulim pripadnicima 4. GB Željku Roguljiću i Ivici Tuzluku koji su 23. studenog 1991. godine položili život u Čepikućama, te svim poginulim braniteljima Južnog bojišta na Spomenik „ Pobjede „ poviše Bistrine. Zapalili su svijeću i poginulim suborcima 4. GB Goranu Kliškiću i Ivici Vuci na Bistrinskom mostu.

U Stupama su obišli obitelj Buconić koja im je ustupila svoju kuću gdje su smjestili zapovjedništvo 1. bojne 114. brigade, te su se zajedno prisjetili tih teških dana rata.

Nakon 34. godine ovi dragovoljci Domovinskog rata, braća po oružju, njeguju bratstvo, ljubav i poštovanje, časno i ponosno, kao što su zajedno branili svoju Hrvatsku za vrijeme Domovinskog rata.

Tog 6. prosinca 1991. G. silina napada ostavila je i te kakav trag na hrvatskim položajima, dnevno je padalo preko 25 tona čelika iz artiljerijskog oružja i VBR- ova. Konfiguracija terena nije išla na ruku braniteljima, nije bilo mjesta za kvalitetnu obranu od granata i raketa. Takva situacija dovodila je do samovoljnih napuštanja položaja. Tako su izgubljene Smokovljane i dozvolilo se neprijatelju da ušeta bez ispaljenog metka. Zahvaljujući sveopćem napuštanju novih položaja u okolici Stona, nova linija obrane jednostavno se raspala. Neprijatelj je nesmetano krenuo ka Neretvi....no tog dana zapeli su pred odlučnom obranom koju su postavili pripadnici 1. bojne 114. brigade ZNG...i nikad poslije nisu prešli tu crtu obrane.