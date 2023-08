SPLITSKO GRADSKO VIJEĆE USRED SEZONE TEMATSKI O TURIZMU Gradonačelnik Puljak proglasio sve nedjelje sajamskim danima do kraja sezone

Otpočela je tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća o turizmu u gradu, a na traženje opozicije: HDZ-a HGS-a, HSP-a i Most-a. Predloženi dnevni red je imao pet točaka i to:



1. Definiranje budućnosti turizma Grada Splita kroz novi strateški okvir

2. Prostorno-planska dokumentacija u svrhu upravljanja turizmom

3. Plan upravljanja pomorskim dobrom i upravljanje plažama Grada Splita

4. Razvoj ponude cjelogodišnjeg turizma

5. ULTRA Europe Music Festival

No, na prijedlog predsjednika GV-a Željka Domazeta sve se svelo na jednu točku - Turizam u Splitu. Na sjednicu su pozvani predstavnici policije, Gospodarske komore, Udruženja ugostiteljskih djelatnosti, resorni iz Županije, kotara Grad itd.

Načelnik PU Slobodan Marendić govorio je o "prisutnosti" policije prezentiravši statističke podatke, značajnim povećanjem obiteljskog nasilja i zloporabe droge te angažmanu policije u staroj gradskoj jezgri pa i do 8 ljudi istovremeno "umjesto da su na prometnicima" jer je broj smrtnih slučajeva povećan, uglavnom zbog prometne nekulture.

- Mi cijenimo da bi planiranje djelatnosti u zoni A i stambenim zonama utjecalo i na sigurnost. Držimo da bi djelatnosti u zoni A trebalo promišljati o količini objekata koji prodaju alkohol, uskladiti s potrebama i ambicijama turističkog sektora. Dok god dućani alkohola rade do 4 ujutro, a zahodi zatvaraju u 1 sat, mi se ne smijemo dovesti u situaciju da u svakom tom dućanu bude i policajac. Tu treba intervenirati, a način trebate naći vi kao Gradsko vijeće i ljudi koji upravljaju gradom. Svake noći je po pet, šest, osam policajaca umjesto da su na prometnicama i tamo uvode red umjesto da uvode red gdje neki vrše nuždu. To definitivno nije prioritet policijskog posla - rekao je između ostalog načelnik Marendić i naglasio kako Splitu sigurnost treba biti brend.

GRAD SPLIT PROGLASIO SAJAMSKE DANE U KOLOVOZU I RUJNU Puljak: "Želimo pomoći mali obrtnicima i trgovinama"

Na području Grada Splita, dani 13., 15., 20. i 27. kolovoza te 3., 10., 17. i 24. rujna proglašavaju se sajamskim danima, prema odluci gradonačelnika Ivice Puljka, a u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti.

Prema spomenutoj odluci, prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao dio sajamskih događanja u proglašene dane može započeti u 8 sati i završiti do 24 sata.

"Novim Zakonom o trgovini egzistencija malih obrtnika i trgovina može biti jako ugrožena, pogotovo kada ovise o sezoni i svaki radni dan im je važan. Stoga im na ovaj način želimo pomoći i omogućiti rad u danima kada im je to zabranjeno", smatra gradonačelnik Ivica Puljak.