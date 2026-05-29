Split ponovno postaje svjetsko središte borilačkih sportova: Stiže 13. Međunarodna Kuća slave

Split se ponovno etablira kao centar borilačkog svijeta i sporta!

Tako će se 05. lipnja 2026. godine u prestižnom ambijentu hotela Park održati 13. izdanje Međunarodne Kuće slave borilačkih vještina i sportova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj značajan sportsko-društveni događaj u organizaciji JJK Uragan održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Turističke zajednice grada Splita i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te Grada Splita i već godinama okuplja najveća imena borilačkih sportova iz cijelog svijeta, a kroz dosadašnja izdanja ugostio je brojne olimpijske, svjetske i europske prvake, legende ringa i tatamija, vrhunske trenere, promotore i sportske djelatnike koji su ostavili neizbrisiv trag u svijetu borilačkih sportova.

I ovogodišnje izdanje donosi impresivan popis laureata i gostiju, a sve uzvanike očekuje večer puna emocija, sportskog ponosa i priznanja za životni doprinos razvoju borilačkih sportova.

Manifestacija će se održati u sklopu velikog međunarodnog World Budo Campa koji će od 05. do 07. lipnja okupiti brojne borce, trenere i klubove iz više država svijeta, čime će Split nekoliko dana živjeti u znaku borilačkih vještina, sporta i međunarodnog zajedništva.

Međunarodna Kuća slave tijekom godina profilirala se kao jedan od najznačajnijih događaja ovakve vrste u ovom dijelu Europe.

Kroz prethodnih 12 izdanja dodijeljene su stotine priznanja sportskim velikanima, a događaj iz godine u godinu bilježi rast međunarodnog ugleda i interesa.

Na ovogodišnjoj ceremoniji priznanja će primiti brojni istaknuti sportaši, treneri i sportski djelatnici iz različitih borilačkih disciplina, a među laureatima se nalaze velika imena koja su obilježila svoje sportove i generacije.

Ovogodišnji laureati su:

Barbara Đinović (ex Matić) (Hrvatska) – Martial Arts Legend

Stipe Drviš (Hrvatska) – Martial Arts Legend

Paola Sophie Pandol (Hrvatska) – Fighter of the Year

Arnel Kalušić (Bosna i Hercegovina) – Martial Arts Excellence

Drago Barišić (Hrvatska) – Grand Master of the Year

Blanka Jungić (Hrvatska) – Master / Instructor of the Year

Jozo Gabrić (Hrvatska) – Martial Arts Special Award

Mladen Cetinja (Hrvatska) – Media Special Award

Mladen Tomić (Hrvatska) – Outstanding contributions to the Martial Arts

Vladyslav Shypinskiy (Ukrajina) – Martial Arts Promoter of the Year

Ovogodišnji ambasadori su također velika borilačka imena i ujedno aktualni članovi Međunarodne Kuće slave:

Semmy Schilt (Nizozemska)

Zoran Šinković (Hrvatska)

Zoran Cicvara (Hrvatska)

Elvis Nezić (Austrija)

Dino Belošević (Hrvatska)

Oliver Mandarić (Bosna i Hercegovina)

Posebnu težinu događaju daje i činjenica da svake godine okuplja laureate različitih generacija – od pionira borilačkih sportova do aktualnih prvaka i mladih nada koje tek grade svoj put prema vrhu. Time Kuća slave ne slavi samo prošlost, već i budućnost borilačkog sporta.

Ista priredba nosi posebnu emociju i humanitarnu notu jer je donatorskog karaktera za udrugu Anđeli iz Splita koja skrbi o djeci sa najtežim poteškoćama u razvoju zbog čega se i zove “Noć Anđela”.

Ovaj segment događaja bit će posvećen zajedništvu, humanosti, podršci i ljudskim vrijednostima koje nadilaze sport, podsjećajući kako borilački sportovi ne grade samo vrhunske sportaše, već i karakter, solidarnost i poštovanje prema drugima.

“Noć Anđela” simbolično će povezati sport, emocije i humanost te dodatno naglasiti društvenu vrijednost same manifestacije. Upravo takvi trenuci daju posebnu težinu događaju koji već godinama okuplja ljude velikog sportskog i ljudskog integriteta.

Uz svečanu dodjelu priznanja, očekuje se dolazak brojnih uzvanika iz sportskog, društvenog i javnog života, kao i predstavnika međunarodnih sportskih organizacija.

Organizatori najavljuju spektakularnu večer dostojnu ugleda koji je Međunarodna Kuća slave izgradila tijekom više od desetljeća postojanja.

Split će tako još jednom potvrditi status jednog od najvažnijih regionalnih centara borilačkog sporta i domaćina događaja koji povezuje tradiciju, vrhunski sport i međunarodno prijateljstvo.