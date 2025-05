SPLIT JE NA JEDNU VEČER POSTAO CENTAR MODNOGA SVIJETA! Najljepše Dalmatinke, Hrvatice, ali i djevojke iz drugih zemalja zablistale su u haljinama domaćih kreatorica u hotelu Sia

U prekrasnom ambijentu splitskog Sia hotela održana je gala modna večer, revija i službeno otvorenje restorana Siana.

U sklopu događaja koji je trajao nešto više od dva sata, predstavljeni su top modeli agencije Royal Models. Modeli su to koji će predstavljati Hrvatsku na mnogim natjecanjima ljepote, a neke od njih će otići i na internacionalne izbore diljem svijeta.

"Haljine su predstavile uspješne hrvatske dizajnerice, a spoj elegancije i glamura uz vrhunsku hranu i piće zadovoljili su i vrlo zahtjevnu klijentelu"

Vlasnik Royal Modelsa Damir Puhalović već se 20-ak godina bavi ovim poslom i nedavno je postao nacionalni direktor za Golden organizaciju koja obiluje izborima ljepote.

"Tim postignućem mogu birati djevojke koje će nas prezentirati na različitim razinama izbora. Na ovoj smo reviji radili više stvari odjedanput: predstavljali smo cure medijima, top modele, best modele Hrvatske, a tu je bila i Tia Očašić koja je Best model Hrvatske za 2023., Elena Ewa Naperotti koja je proglašena Miss Poljske, Sofya Kotava koja će s modnom dizajnericom u Milanu predstaviti hrvatske kreacije. Sve u svemu, na događaju je bilo jako puno modela koje će zasjati u budućnosti“, uvodno nam je rekao organizator Puhalović.

Na eventu su bili i Marita Šegvić, aktualna Miss Dalmacije, MasterChef Roko Puče, a među uzvanicima smo zatekli i brojnu intelektualnu elitu, doktore, profesore i odvjetnička društva. Sudeći prema dobrom raspoloženju, ali i tome što se event pratio do samoga kraja, večer je prošla onako kako je i planirano – sa zadovoljstvom svih prisutnih.

"Osim programa, interesantna je bila i cijela priča – ustanovili smo da je hotel Sia idealno mjesto u Splitu upravo za ovakve evente, a spoj elegancije i glamura uz vrhunsku hranu i piće zadovoljili su i zahtjevnu splitsku klijentelu te su u najavi i drugi, slični događaji“, kazao je Puhalović.

Za gastronomske užitke zadužen je bio kuharski chef Ivan Antonov, podrijetlom Ukrajinac koji je radio u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem svijeta.

Inače, hotel Sia svakodnevno je otvoren za sve ljubitelje dobre spize i pića, a cijene su prihvatljive kako stranim, tako i domaćim gostima što je u današnje vrijeme sve teže pronaći, posebno kada se radi o Splitu.

"Ovo je destinacija kojoj se smiješi lijepa budućnost, a mi smo već i u pregovorima za održavanje drugih izbora ljepote jer je prostor doista pogodan. Jedva čekamo vidjeti što nam donose novi projekti i druženja“, iskreno je rekao Puhalović.

"Kada se radi o modi i modelima, podržavaju ih mnogi gradovi, ali Split jako malo. No, kao što se može vidjeti, u Splitu publike ima"

Dugogodišnji prijatelji, partneri i sponzori Royal Modelsa koji su pomogli da se sve organizira na zavidnoj razini su Socap, Mazda automobili, Ballon Party Shop čija je uloga bila dekoriranje i panel fotografiranje. Tu su i frizerski salon Run Away koji je uljepšavao djevojke s frizurama, Callegari škola mode i dizajna, a i vizažistice koje su šminkale djevojke.

"Toliko puta čujem 'ma lako je napraviti reviju', ali ako nemate svoje izlagače, sponzore, prijatelje koji su zaduženi za odjeću, jednostavno se nema što nositi. Na ovoj reviji svoje su haljine predstavili Manuela Malenica Bojić - butik Malena iz Splita, modna dizajnerica Jelena Bošnjak koja je radila diljem svijeta i po svijetu predstavljala našu modu i dizajn te za njih dobila razne nagrade, butik Trend iz Sinja, te Fashion Diva iz Zagreba s kojom dugo surađujem, a zajedno ćemo raditi i izbor za Miss i Mistera Gyma 7. travnja u zagrebačkom Johann Francku, a u svibnju i Lice godine. Za glazbu, rasvjetu i razglas zadužen je bio DJ Pajo“, istaknuo je Puhalović.

U posljednje se vrijeme radi nedostatka ovakvih evenata, kako kaže Puhalović, splitski kreatori etabliraju i reklamiraju po Zagrebu, ali i drugim hrvatskim gradovima.

"Kada se radi o modi i modelima, podržavaju ih mnogi gradovi, ali Split jako malo. No, kao što se može vidjeti, u Splitu publike ima. Na jedno ovakvo događanje dođu mnogi, ne samo Splićani, večeras su sva mjesta bila zauzeta, a tražilo se i mjesto više. Problem je što u Splitu ovakvih evenata nema, poneko napravi po jedan event godišnje i to je to, nema kontinuiteta. Od samo jednog eventa ni šušta, ni gušta. S druge pak strane, ja napravim 10-ak evenata godišnje, prosječno skoro po jedan mjesečno, a to nije jednostavno", priča nam Puhalović i dodaje:

"Želio bih potaknuti menadžere i kreatore, i nove i stare, da malo češće i malo više rade jer Split zaslužuje puno više. Ljudi su došli jer su željni izlazaka, druženja. U Dalmaciji se nema gdje izaći, osim u klubove. Ali što će u klubovima raditi malo ozbiljnija klijentela, pa neće se valjda tamo napijati po cijele dane? Klijentela od 30, 40 i više godina će doći na ovo, ali kako će se zabaviti ako je samo jedan ovakav događaj godišnje?".

"S obzirom na to da smo mladi hotel, svakim danom radimo na tome da ispunimo zahtjeve gostiju, budemo što kvalitetniji, ali i da ponuda u svakom segmentu bude na što višem nivou"

Hotel Sia i vlasnik Dijan Jahjefendić bili su domaćini kakve se samo može poželjeti - Sia je novootvoreni hotel koji gostu teži pružiti osjećaj doma, mjesto gdje će uživati i osjećati se opušteno. Hotel Sia smješten je u neposrednoj blizini centra grada, a opet dovoljno daleko od gradske gužve i buke.

"Trudimo se hotel unaprijediti kako bi klijenti i gosti bili što zadovoljniji. S obzirom na to da smo mladi hotel, svakim danom radimo na tome da ispunimo zahtjeve gostiju, budemo što kvalitetniji, ali i da ponuda u svakom segmentu bude na što višem nivou.

Do sada smo imali samo doručak i ručak, a od sada imamo i A la carte večeru.

Klijenti mogu organizirati doručke, ručkove i večere, pričesti, krizme, rođendane i druga slavlja za do otprilike 100 ljudi. U kongresnoj se dvorani mogu organizirati i team buildinzi", istaknuo je vlasnik Jahjefendić.

A sada dame biraju

Kako bi u gala večeri uživale i dame, modnom su se pistom prošetali Dominik Tvorek, Mister turizma Hrvatske 2021. i Matej Mariček, aktualni mister Turizma Hrvatske 2023. koji su predstavili svečana odijela brenda "LB TUXEDO".

"Hvala publici, sponzorima i partnerima koji me prate kroz cijeli ovaj period jer je to u Splitu teško napraviti. Hvala i mom dugogodišnjem prijatelju i poslovnom partneru, vlasniku koktel kluba Bačvice koji je od samoga početka uz mene i kod kojega sam radio prve revije upravo na Bačvicama. Cijeli je to tim ljudi bez kojih ne bih mogao ništa napraviti, a posebno hvala i vlasniku Sia hotela Dijanu Jahjefendiću bez kojega ovaj event ne bi bio moguć", zaključio je Puhalović.