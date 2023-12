ATRAKTIVNA SPLIĆANKA JE 'BEST MODEL HRVATSKE 2023' Otkrila nam je pod kakvim teretom živi u svijetu modelinga: „Obitelj me ne podržava. Sebi sam najveća podrška“

Na nedavnom izboru za Best model Hrvatske 2023., naslov najboljeg modela odnijela je izuzetna crnka Tia Očašić iz Stobreča. Njezina neodoljiva kombinacija karizme i izgleda istaknula ju je među kandidatkinjama iz cijele Hrvatske. 19-godišnja studentica turizma na Ekonomskom fakultetu u Splitu, osvojila je prestižnu titulu koja je kruna njezinog dosadašnjeg truda.

U razgovoru za Dalmaciju Danas, Tia je otkrila kako se pripremala za natjecanje te kakav teret nosi u svijetu modelinga. Između ostalog podijelila je svoje iskustvo s natjecanja te planove za budućnost, a uskoro je čeka i sudjelovanje na svjetskom izboru – Best model of World 2023.

Kako si odlučila postati model i što te je potaknulo da se prijaviš na natjecanje Best model Hrvatske? Kako si se pripremala za natjecanje i što smatraš ključnim faktorima koji su ti pomogli da postaneš Best model Hrvatske?

Zadnje dvije godine sam model na edukacijama i ponekad u spotovima, tako sam prvi put osjetila da bi htjela dublje ući u taj svijet. Mnogi fotografi, a i prijateljice su mi govorile da sam kompetentna za biti model. Prijavila sam se u agenciju Royal Models gdje me mentor Damir Puhalović poticao da se okusim u izboru za Best modela Hrvatske, pobijedila sam te tada iskusila stvarnu strast koju zapravo osjećam prema modelingu.

Koje vještine smatraš ključnima za uspjeh u modelingu, osim izgleda?

Samopouzdanje, disciplina i meni najbitnija vještina upravljanja vremenom, studentica sam Ekonomskog fakulteta te mi je obrazovanje na prvom mjestu.

Kako planiraš iskoristiti svoju titulu Best modela Hrvatske za daljnji profesionalni razvoj?

Osvojivši titulu otvorila su mi se mnoga vrata, od raznih slikavanja, do promoviranja brendova, nošenja revija te raznih suradnji.

Možeš li s nama podijeliti neku anegdotu ili zanimljivost iz kulise natjecanja koja ti je ostala posebno urezana u sjećanju?

Bilo je jako zanimljivo, ali zbog pritiska okoline nema bas nekih anegdota koje su se isticale. Sve se jako brzo odvilo i nisam zadržala neki trenutak za sebe.

Nosi li ta titula i neki pritisak te negativne stvari?

Nosi, kao sto je već poznato modeling sa sobom donosi određeni teret, jako je teško zadržati privatni život u svoja četiri zida.

Koji su najveći izazovi s kojima si se susrela tijekom natjecanja?

Na natjecanju smo nosili četiri odjevne kombinacije i najgori dio je bio što je za presvlačenje bilo jako malo vremena.

Ljudi često govore o stereotipima u modeling svijetu. Kako se boriš protiv tih predrasuda i pokušavaš li ih mijenjati?

Nažalost, ljudi imaju pogrešno mišljenje o modelima i puno im se stereotipa nabacuje te se često osuđuju, ali ne znaju da je modeling težak posao i da se tome treba posvetiti. Puno je odricanja i požrtvovnosti koji se kriju iza ,,lijepog lica’’. Pokušavam promijeniti to, svaki model ima značaj u mijenjanju tih stereotipa i nadam se da će se jednog dana to promijeniti.

Smatraš li da modeli osim fizičkog izgleda, također trebaju pokazivati i intelektualnu dubinu?

Ljepota i pamet bi trebale doći u paketu, model bi trebao biti puno vise od samo izgleda. Ljepota je dana od Boga, a na nama je sto ćemo mi napraviti od te ljepote i koliko ćemo je cijeniti. Model bi trebao biti primjer ne samo održavanja dobrog fizičkog izgleda već i širenja intelektualne dubine, trebao bi težiti znanju i obrazovanju. Također, jako je bitno graditi karakter i izgraditi se u samostalnu osobu.

Koliko ti je važna podrška obitelji i prijatelja na putu prema uspjehu kao modelu? Jesu li te podržavali od samog početka?

Pa ne smatram da je puno važna podrška ako ste sami sigurni u to da se želite baviti modelingom i smatrate da ste spremni trpjeti pritiske koji s tim dolaze. Sebi kroz život sam bila najveća podrška, obitelj me ne podržava baš, ali upravo radi straha od već spomenutih stereotipa. Prijatelji me podržavaju, a najveća podrška mi je dečko.

Kako se nosiš s pritiscima da uvijek moraš izgledati besprijekorno?

Pa mislim da je prirodna ljepota jedinstvena i da je ona sama po sebi besprijekorna tako da nemam pritiska oko toga.

Bi li se podvrgnula estetskim operacijama? Bi li pristala na fotografiranje oskudno odjevena ukoliko posao to zahtjeva?

BLIC PITANJA

Nikad, protivnik sam estetskih operacija i ne podržavam ih, smatram kako bi svatko trebao naučiti voljeti sebe onakvog kakav je. Ne bih pristala na takvo fotografiranje, strogo sam postavila moralne granice i toga se držim. Ne postoji cifra koja bi mi promijenila mišljenje.

Našoj sugovornici mi postavili i nekoliko BLIC pitanja, na koja je odgovorila kao iz topa. Da atraktivna 19-godišnjakinja ne podliježe trendovima u svijetu modelinga, doznali smo upravo iz ovih pitanja u kojima su je uhvatili na 'blef'.

Tenisice ili štikle?

Štikle

Crni ili plavi muškarac?

Plavi

Trenirka ili haljina?

Haljina

Burek ili salata?

Burek

Izlazak u klub ili film i dekica?

Film i dekica

Kuhanje ili dostava hrane?

Dostava

Umjetnost ili znanost?

Znanost

Brza moda ili održiva moda?

Održiva

Avantura ili opuštanje?

Avantura

Ekstenzije ili prirodna kosa?

Prirodna