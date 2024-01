Splićani se probijali kroz snježnu vijavicu: Najviši vrh Hrvatske ponovno ima meteorološka mjerenja u realnom vremenu

Na jesen 2020. tim projekta MeteoDinara postavio je meteorološku postaju koja mjeri temperaturu i vlažnost zraka na najvišoj točki u Hrvatskoj, 1831 metara visokom vrhu Sinjal na Dinari.

Surovi vremenski uvjeti, koji često znači izrazito niske temperature zraka, udare munja, udare vjetra preko 150 km/h, nedostatak bilo kakve infrastrukture samo su dio problema zbog čega je ovaj pothvat bio više nego izazovan.

No postaja od tada sve do prosinca 2023. kontinuirano je slala podatke s vrha Hrvatske i to svakih nekoliko minuta. Potom je iz nepoznatih razloga došlo do prekida slanja podataka, a jučer su volonteri Crometeo tima otišli na ovu lokaciju nakon što su kupili i programirali novu meteorološku postaju.

Na putu za Sinjal dočekali su ih surovi vremenski uvjeti uz padanje snijega, jak vjetar, temperaturu zraka od -4°C i osjet hladnoće od -13°C. Bez obzira na sve, volonteri su skinuli staru postaju, postavili novu, a podaci od jučer ponovno kontinuirano odlaze u svijet i to na mrežu postaja Pljusak.com. Podacima sa Sinjala direktno možete pristupiti s ovog LINKA.

Ista skupina volontera postavila je mjernu postaju na najviši vrh Mosora, Veliki Kabal, a veseli činjenice da postaja već više od godinu i pol dana rada nije imala bilo kakvih prekida ili poteškoća. Sljedeći korak je izrada Stevensonovih zaklona za obje spomenute lokacije koji će unaprijediti točnost očitavanja podataka, osobito u toplijem dijelu godine.

Također slijedi postavljanje nove meteo postaje na Zvjezdano selo Mosor, upućena je inicijativa za postavljanje meteo postaje na planinarski dom Umberto Girometta na Mosoru, što bi označilo prva meteo mjerenja na toj lokaciji nakon točno 60 godina! Jedan od prioriteta je i postaja na lokaciji Blaca iza Kozjaka koja se pokazala jednom od najhladnijih točaka u Dalmaciji. Međutim, udolina je izrazito loše pokrivena signalom potrebnim za slanje podataka, pa se intenzivno razmišlja o alternativnim rješenjima problema.

