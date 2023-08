SOLINJANKA OPISALA GROZAN NAPAD KORNJAČE: "Kao da vas netko ogromnim kliještima uhvati, zarije vam to u kožu i stišće"

Dogodio se napad morske kornjače u uvali otoka Čiova kod Trogira.

Ozbiljne ozljede zadobila je žena koju je - dok se kupala nekoliko metara od plaže - napala golema morska kornjača. Od napada ju je spasio suprug, a kako je sve izgledalo ispričala je reporterki Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

"Ja sam samo osjetila kako me nešto zgrabilo. Vrištala sam iz petnih žila i dozivala muža, 'Ante'. Okrenula sam se i ugledala to nešto ogromno smeđe. Bol je bila kao da vas netko ogromnim kliještima uhvati, zarije vam to u kožu i stišće, stišće. Mala je plakala 'neću da mi mama umre'", opisala je grozotu Anita Dadić.

"Nisam uopće razmišljao što je, samo sam se bacio i to odgurnuo. Tek kad sam odgurivao vidio sam po peraji da je to kornjača, 80 do 100 centimetara sigurno", rekao je Ante Dadić.

"Glavno je pitanje je li kornjača koja napada ljude još uvijek blizu ovih plaža i jesu li ovi ljudi u opasnosti. Zvali smo oceanografski institut i oni kažu da se ne bave glavatim želvama. Zvali smo i niz veterinarskih službi, ni oni nisu nadležni. Ne znaju koja bi to služba bila koja bi eventualno trebala ovo područje obići brodom i vidjeti ima li kornjače", izvijestila je reporterka Preljvukić.

Javilo se na društvenim mrežama još nekoliko ljudi koji pričaju o napadu kornjače. Češki turisti na Čiovu također su vidjeli kornjaču.

"Moja kći je jučer vidjela kornjaču kod oznake plaže, ali samo glavu. Rekla je da je bila jako velika", kazala je češka turistkinja.

"Postoji sigurno problem"

"Moramo znati da su kornjače solidarne životinje i da žive same. Iz tog razloga, mi ih i u oporavilištu držimo u zasebnim bazenima. Ne podnose društvo, ne vole društvo. Iz tog razloga, samo iz tog razloga, ne možemo reći da su agresivne. Glavate želve ne zalaze tako blizu obale ukoliko je s njima sve u redu. Znači, s ovom kornjačom, postoji sigurno nekakav problem jer se ona ne bi zadržavala tako blizu obale", objasnila je Simona Matas iz Aquarium Pula.

"Ja ću se svakako otići okupati da se ohladim, meni treba more poslije posla. Sad, za kornjaču, što dalje od mene, valjda neće prići blizu mene", priznaje Isabella.