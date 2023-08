ŠOKANTAN SLUČAJ S ČIOVA Kornjača napala ženu, ugrizla ju za leđa: "Čuo se vrisak, svi su bili u nevjerici!"

Sunce, more, valovi, dječji smijeh, miris kreme za sunčanje, njihanje brodica... Svakodnevna ljetna idila s plaže u Slatinama na Čiovu. No gošća iz Solina sigurno je neće pamtiti kao takvu. Jedno sunčano prijepodne i vrijeme za uživanje na plaži za nju su postali horor. Nije mogla ni pomisliti što će joj se dogoditi kad se krenula okupati.

Dok je ulazila u more kako bi se malo rashladila od vrućine i sparine u zraku, na nju je na svega metar i pol dubine nasrnula velika kornjača. Ugrizla ju je iznad leđa i ostavila veliki trag, a svi su na prvu mislili da je riječ o napadu meduze.

- Bio nam je to prvi dan godišnjeg, sve je bilo idealno i idemo na more uživati! Digli smo se ujutro, popili kavu i lagano iz Solina za Čiovo. Dolazimo u uvalu, a tamo svega jedna obitelj, znači idealno! Ja sam s djecom ušao u more, ronili smo, plivali i izašli. Sjedim tako ja s djecom i gledam kako mi žena lagano ulazi u more, malo je otplivala i taman počela izlaziti. Kad odjednom vrisak, doziva me: ‘Ante, Ante’.

Ništa mi nije bilo jasno, skočio sam u more i krenuo prema njoj. Pri ulazu vidio sam neku tamnu siluetu, tek kasnije sam shvatio da je riječ o kornjači. Odgurnuo sam je nekako, na prvu sam čak mislio da je riječ o nekoj hobotnici ili većoj ribi s obzirom na to kako ju je obgrlilo. Kaže mi supruga da je mislila da će joj bubreg odgristi, koliko je zagrizla kljunom pokazuje i trag koji je ostao na leđima - priča prestrašeni suprug Ante za 24 sata te dodaje kako je nekoliko minuta kasnije vidio siluetu kornjače koja je krenula prema drugom čovjeku, ali se nasreću okrenula.

’Svi su u nevjerici’

- Izašli smo, šok i nevjerica. Svi su odmah skočili oko nas. Požurili smo prema hitnoj, a i tamo svi u nevjerici. Krenuli su tad previjanje i dezinfekcija - govori suprug.

Pita se suprug što bi se dogodilo da je ta ista kornjača napala neko dijete.

- Moja kći koja ima sedam godina je 30 sekundi ranije izašla iz mora. Što bi bilo da je nju napala? Odgrizla bi joj ruku - kaže suprug te dodaje kako je riječ o divu od kornjače, velikoj više od metra.

Sudeći prema popunjenosti plaža na Čiovu, ljudi se ipak ne boje napada kornjača, dapače oni domaći misle da je riječ o čistim “budaleštinama”.

- Mala, ma kakva divovska kornjača, pa nismo na Madagaskaru. To ima samo u filmovima, to su čiste budalaštine. Kako je nitko drugi nije vidija nego ona - samo su neki od komentara domaćih na upit o napadu kornjače na ženu.

Oni pak stariji tvrde kako se od malih nogu kupaju tu na plaži, a nikad ni “k” od kornjače nisu vidjeli.

- Otkad znam za sebe, kupam se tu na plaži, nikad ja kornjače nisam vidio. Sad odjednom pričamo tu o neka dva napada kornjače u jednom danu. Nije dovoljno da su nam cijene skočile u nebesa, nego nas sad kornjače napadaju da i ovo malo turista otiramo - priča vidno uzrujani 68-godišnji Zvone.

Stranci koji su pak došli na odmor na Čiovo za opasne “divovske pomahnitale kornjače” nisu ni čuli.

- Ozbiljno? Ne mogu vjerovati da to postoji, šokirana sam! Još se ne radi o velikoj dubini, sad me je već malo i strah - kaže nam 37-godišnja Andrea iz Češke.

Za stručno mišljenje obratili su se Jakovu Dulčiću, istaknutom ihtiologu i voditelju Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov Oceanografskog instituta u Splitu. On, pak, kaže kako za taj slučaj nikad u životu nije čuo.

- Nisu kornjače generalno agresivne osim ako se ne radi o obrani. To što je bila na površini i dubini do metar i pol govori da je sigurno bila loše, a možda je osjetila i ugrozu od čovjeka - kaže Dulčić za 24 sata te upućuje prema Mileni Mičić, biologinji koja je sa suprugom osnovala Aquarium Pula.

- Sigurno je bila ugrožena jer inače se ne bi nalazila u plićaku, one su ipak životinje otvorenog mora. Moramo svi razumjeti da su morske kornjače divlje životinje u moru te, kao i one na kopnu, imaju istu reakciju. Pretpostavljam da je vidjela osobu i željela se jednostavno obraniti. Zato još jednom upozoravam, ako vidite bilo koju divlju životinju, nemojte plivati u njihovoj blizini - kaže Milena, ali ipak otkriva kako su oni u akvariju imali nekoliko slučajeva agresije.

Nazovite 112

- Jednostavno dvije jedinke kornjače nikad ne stavljamo skupa jer postanu agresivne, čak ni one istog spola. Imali smo mi i u akvariju jedan slučaj prilikom hranjenja gdje je kljunom kornjača gricnula prst hraniteljice - priča Milena te govori da joj se, u slučaju da ljudi na plaži uoče kornjaču u plićaku, ne približavaju, nego nazovu 112.