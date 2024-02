ŠOKANTNI PRIZORI NA MARJANU Šetače iznenadile table s natpisom, postavljene su na brojnim lokacijama

Nova neobična situacija dočekala je brojne rekreativce iz Splita. Netko je na splitskom Marjanu, mjestu gdje dolaze brojni šetači i zaljubljenici u prirodu, postavio table s natpisom "privatno".

Kako je Dalmacija Danas doznala iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, table su postavili već u javnosti dobro poznati "vlasnici zemljišta na Marjanu", a o njima je Dalmacija Danas u više navrata pisala.

Prizor je šokirao šetače koji su ugodnu i sunčanu nedjelju proveli na Marjanu. Bili smo na mjestu gdje su postavljene brojne table, evo što smo snimili.

Kako smo ranije pisali, Vedran Ozretić, predsjednik i Ivan Peršić, tajnik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu", oglasili su se nedavno priopćenjem u kojem su istaknuli neke od njihovih primjedbi na dopunu Zaključka o prometovanju u dijelu Park-šume Marjan.

"Upravo je nevjerojatno koliko je zakona prekršeno u ovoj maloj dopuni Zaključka", stoji u priopćenju koje možete pročitati u nastavku:

Za vrijeme Austro-ugarske vladavine naši su pradjedovi imali slobodan pristup svojim poljima, za vrijeme talijanske vladavine naši su djedovi dolazili zaprežnim kolima do svojih polja, Za vrijeme komunističke vladavine naši očevi su vozilima mogli pristupiti svom vlasništvu, a danas nama zakonitim nasljednicima je zabranjen pristup vozilima koje vode do naših polja. Što sutra čeka našu djecu, možda humano preseljenje?

Jesmo li mi Vlasnici zemljišta na Marjanu kao i starosjedioci u Sjevernoj i Južnoj Americi osuđeni da nas se u pravnim aktima i ne spominje dok nam se nelegalno pokušava oduzeti pristup onom zadnjem komadu zemlje naših predaka? Mi smo ono što je ostalo od fetivih, znamo koja su naša stečena vlasnička prava i nećemo ni milimetra uzmaknuti od ljudi i institucija koji nam žele uskratiti pristup vozilom našim poljima i domovima. Ceste i putovi na Marjanu su napravljene upravo kako bi ljudi došli do svog zemljišta, prvo karevima, poslije traktorima i autima.

Zaključak o izmjeni i dopuni donošenja Zaključka o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan je na toliko je načina nelegalan da ćemo vam istaknuti samo najvažnije dijelove, a naš kompletni prigovor poslan je nadležnim institucijama i imate ga u privitku, gdje je poduprt Zakonima RH. Sve službenike i namještenike koji su ovu dopunu radili prijavit ćemo za tešku povredu službene dužnosti jer krše Ustav RH i stečena vlasnička prava. U dopuni zaključka NIJEDNOM nisu spomenuti vlasnici zemljišta i to dovoljno govori koliko je diskriminirajući i nezakonit.

Lažne su tvrdnje da se u zaštićenom području ne može prometovati vozilima. Biokovo, koji je rezervat prirode (puno veća kategorija zaštite) naplaćuje ulaznicu i vozilom kao posjetitelj dođete do vrha. Prolazite li autom kroz Plitvička jezera i Krku? Naravno da prolazite.

Javno savjetovanje nije provedeno u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama čl.11 st. 5. (prijavljeno Povjereniku za informiranje)

Gradonačelnik, sukladno zakonu, nije ovlašten donositi opće akte već je za to ovlašteno predstavničko tijelo (gradsko vijeće). O tome govori pet različitih zakona:

Svi oni kažu isto, a to je da opće akte ne može donositi izvršno tijelo, odnosno gradonačelnik.

U trenutku kad Ivica Puljak svojim potpisom autorizira ovaj prijedlog Zaključka on je direktno prekršio ne jedan nego PET zakona i time svjesno učinio štetu svojim građanima. Naša Udruga to zna, o tome smo u petak 19.1.2024. obavijestili Gradonačelnika, koji se nama a ni javnosti do danas nije očitovao po tom pitanju.

Ne postoje vinjete nego posebne dozvole. JUPŠM nije ovlaštena za izdavanje posebnih dozvola nego Grad Split.

Posebne dozvole se ne mogu naplaćivati jer su nerazvrstane ceste za koje se dozvole izdaju vlasnicima jedini pristupni put do njihovih parcela.

Zaključkom ne može biti zabranjen dolazak vlasnicima nekretnina do njihovog zemljišta jer dijelovi navedenih prometnica su u vlasništvu privatnih osoba (istih vlasnika koji se u Zaključku i ne spominju!!!)

U zakonu ne postoje pojmovi kao što su asfaltirane površine, zemljani putovi i Javne prometne površine (osim u glavama kreatora ovog zlonamjernog Zaključka), nego samo nerazvrstane ceste. Mogu gospoda koja su pisala ovaj zločinački akt izmisliti i svemirske stanice na Marjanu, no to ne mijenja činjenicu da se vlasnicima mora osigurati pristup njihovom vlasništvu. Primjedbe - Vlasnici zemljišta na Marjanu



Prometna policija i Prometno redarstvo temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, sprovode ovaj Zaključak (kada se isprave sve nezakonitosti), odnosno nadzor nad nerazvrstanim cestama, a ne Javna ustanova. Prometno redarstvo i prometna policija su odgovorni za reguliranje prometa na cestama, a ne Javna ustanova koja nema ovlasti za regulaciju i upravljanje prometa na cestama

Zakon o zaštiti prirode, a i mnogi drugi nalažu da ako se vlasnika nekim aktom ošteti, da ga se mora obeštetiti, a stručne osobe koje su izrađivale ovaj prijedlog to niti ne spominju te nemaju nikakav plan kako obeštetiti vlasnike jer je Zaključak pisan kao da vlasnici ne postoje.

Za obeštećenje je obavezno da zaštićeno područje ima stručnu podlogu koju je moguće izraditi jedino ako se izradi akt o Park-šumi Marjan u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode što Splitsko-dalmatinska županija uporno izbjegava. Akti iz 1964. i 1988. na koji se Grad i SD županija pozivaju više ne proizvode nikakav pravni učinak jer su zakoni po kojima su ti akti doneseni odavno van snage. Zašto ima nije u interesu da se područje uskladi sa zakonom? Zašto žele upravljačko i zonacijsko rasulo na Marjanu?", istaknuli su.