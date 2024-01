VLASNICI ZEMLJIŠTA NA MARJANU NAPALI PULJKA: "Krši niz zakona"

Vlasnici zemljišta na splitskom Marjanu nakon niza medijskih natpisa oglasili su se kroz priopćenje za medije. Oni tvrde da gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak krši niz zakona.

Evo što su objavili, prenosimo vam u cijelosti i autentičnosti:

"Gradonačelnik Ivica Puljak svjesno krši ne jedan, nego pet zakonskih propisa donošenjem izmjena Zaključka o prometovanju u dijelu Park-šume Marjan.

Gradonačelnik Ivica Puljak nema ovlasti za samostalno donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o prometovanju u dijelu Park-šume Marjan. To je vidljivo iz Očitovanja Ministarstva gospodarstva iz 2021. godine!!! (u privitku) koje je nadležno za provođenje Zakona o zaštiti prirode, koje citiramo:

Iz Zaključka je vidljivo da ima oblik općeg akta i mora ići na javno savjetovanje te mora biti donesen od strane Upravnog vijeća Javne ustanove, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela odnosno, kako stoji u članku 142. Zakona o zaštiti prirode, može biti donesen od strane predstavničkog tijela Gradskog vijeća Grada Splita na prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove, a ne, kako je to ovdje slučaj, samostalno donesen od strane izvršnog tijela - Gradonačelnika Grada Splita.

Znači osim što krši Zakon o zaštiti prirode Članak 142. na isti način krši i sljedeće zakonske akte:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Članak 35. Stavak 2.

Zakon o komunalnom gospodarstvu Članak.104.

Statut Grada Splita Članak 36

Odluku o komunalnom redu Grada Splita Članak 97.

Svi oni kažu isto, a to je da opće akte ne može donositi izvršno tijelo, odnosno gradonačelnik.

U trenutku kad Ivica Puljak svojim potpisom autorizira ovaj prijedlog Zaključka on je direktno prekršio ne jedan nego PET zakona i time svjesno učinio štetu svojim građanima. Naša Udruga to zna, o tome smo u petak 19.1.2024. obavijestili Gradonačelnika, a ovim putem obavještavamo i javnost.

Također, zbog uskrate Ustavnih i stečenih vlasničkih prava u donošenju Konačnog prijedloga Plana upravljanja za Park-šumu Marjan dogodila se teška povreda službene dužnosti od službenika i namještenika lokalne samouprave u samoj proceduri i sadržaju donošenja istoga. Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi čl. 46. st. 1, st.2., st.3., a pozivajući se na čl.57. istog zakona tražili smo od Ravnatelja JUPŠM, Grada Splita i gradonačelnika Ivice Puljka da se pred nadležnim Službeničkim sudom pokrene postupak protiv odgovornih osoba koje su sudjelovale u izradi Konačnog prijedloga Plana upravljanja.

Svi ovi pokušaji JUPŠM da prevari Ministarstvo gospodarstva u zadnjih deset godina nisu prošli, pa tako, nadamo se neće niti ovaj posljednji u kojem su prema ,službenim, informacijama dobivenih iz Google mapa (nemoš virovat) smanjili poljoprivrednu površinu unutar obuhvata park šume s 55 na 15 hektara i to nazvali manjom promjenom u Planu upravljanja. Ako je nekome 40 hektara malo, blago njemu, nama Vlasnicima nije! Naš obraz je čist. Mi štitimo svoje zakonom stečeno vlasništvo i upotrijebit ćemo sve alate pravne države da zaštitimo našu imovinu.

Udruga Vlasnici zemljišta na Marjanu štiti prava vlasnika 55 hektara zemljišta na području južne strane Marjana. Tih 55 hektara mi nismo izmislili u našim glavama i prisvojili nego nam pripadaju po Zakonu o zemljišnim knjigama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Isti zakoni propisuju i namjenu tog zemljišta, a ono je poljoprivredno. Ne zato jer to kažemo mi, nego jer je tako upisano u službenoj ispravi – Katastarskom operatu (službena i javna isprava) i jer se kao takvo zemljište koristi do danas. Jer ga tako koristimo mi, njegovi vlasnici.

Osvrnuli bi se posebno na izjavu ravnatelja JUPŠM u kojoj spominje Google mape kao referentni dokument za mjerenje opsega zaštićenog područja. To je jednako tome da, recimo, koristite čajnik za mjerenje opsega zemaljske kugle. Dakle suludo, neadekvatno, ali prije svega u ovom slučaju - nezakonito.

Upozoravamo Grad Split, JUPŠM i sve ostale institucije da se prestanu razbacivati Zakonom o zaštiti prirode kao štitom za kršenje Ustavnih i stečenih vlasničkih prava.

Da se još jednom osvrnemo na to što nas se stavlja u isti koš su udrugom Merjan koja je pokrenuta za zaštitu objekata koji su u procesu ozakonjenja - s tom udrugom nemamo ništa. Naši su ciljevi potpuno drugačiji.

Naš glavni cilj je da se situacija na poluotoku Marjan dovede u okvire hrvatskih zakona. Zbog toga tražimo da se pokrene usklađivanje granica PŠ Marjan s važećim Zakonom o zaštiti prirode. Mi kao Udruga to ne možemo napraviti, ali Splitsko-dalmatinska županija ima zakonsku obavezu osnivački akt Park-šume Marjan uskladiti s temeljnim Zakonom o zaštiti prirode iz 2013. pa ih ovim putem pitamo - što čekate? Dok oni čekaju mi smo ih tužili na Upravnom sudu zbog nepoštivanja Zakona o zaštiti prirode", pišu u potpisu 'Vlasnici zemljišta na Marjanu'.