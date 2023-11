SLIČICE PRIČAJU Ivan Klasnić (2. dio): Kako je mladić koji je ušao u Bremen postao strah i trepet Bundeslige

Evo nas u drugom dijelu priče o "Killeru" - Ivanu Klasniću. Nakon njegovog probijanja kroz momčad St. Paulija, ostvario je transfer u redove Werder Bremena. U momčadi koju je vodio Tomas Schaff za mladog Klasnića nije bilo mjesta - jer je u svojoj prvoj sezoni imao tešku adaptaciju.

Nakon toga došao je još jedan trenutak za probijanje u njegovoj drugoj sezoni u momčadi Bremena, no ovaj put ono je bilo nešto potpuno drugačije za Klasnića i njegove suigrače.

Kako je nastao zahvalni napadački duo, Ailton i Klasnić, koji je bio veliki strah i trepet za suparniče momčadi Bundeslige...

Nalazimo se u 2002. godini, u natjecanju UEFA kupa gdje je momčad Metalurga iznenadila momčad Werdera rezultatom 2-2. U ovom susretu bez pobjednika, Klasnić je zaradio samo žuti karton, dok u uzvratnom susretu Klasnić postiže dva pogotka. Svoj prvi postiže u 66. minuti susreta za rezultat od 6-0, dok je pred sami kraj utakmice postavio konačnih 8-0. Zanimljivost je da mu je bilo potrebno samo sedam minuta provedenih na terenu za pogodak, jer je ušao u drugom poluvremenu umjesto Charisteasa.

U 2. kolu kupa UEFA, upisao je još jedan nastup protiv Vitessea koji je rezultatima 2-1 i 3-3 izbacio momčad Werdera iz ovog natjecanja. U Bundesliga prvenstvu Ivan Klasnić je odigrao trinaest utakmica, od čega se samo jednom našao u početnom sastavu, ali opet je uspio zabiti dva pogotka. (Ne)sretno 13.kolo odigrano 17.11.2002. godine - na domaćem Weser-Stadionu pred nekih 34.000 gledatelja, susreli su se Werder Bremen i momčad K'lauterna.

Do 53. minute gosti su imali vodstvo od 1-3, ali ulaskom Klasnića u 72. minuti umjesto Baumanna nastao je preokret. Ivan je postigao svoj prvi sezonski pogodak pred sami kraj susreta za konačnih 5-3.

Na polusezoni momčad Werdera je držala drugo mjesto tablice sa zaostatkom od osam bodova, iza prvoplasiranog Bayerna. Zanimljivo je zapravo samo dva poraza do tada prve momčadi Bundeslige, jedan od ta dva poraza Bayerna nanijela je momčad Ivana Klasnića. Sada u onom jedinom pronalasku u početnom sastavu za našeg junaka, odvilo se u 20. kolu gdje su kod kuće igrali protiv momčad TSV 1860 Münchena - Werder je izašao u idućem sastavu:

Borel, Baumann, Verlaat, Skrypnyk, Krstajić, Ernst, Stalteri, Micoud, Banović, Charisteas i Klasnić.

Svoj drugi i zadnji pogodak u sezoni zabio je baš na ovom susretu i to pred sami kraj prvog poluvremena što je donijelo vodstvo njegovoj momčadi, ali gosti iz Münchena su preokrenuli u drugom poluvremenu preko Lautha i na kraju Boromirova za konačnih 1-2.

Njemački Kup ovu sezonu za Klasnića donio je tri postignuta pogotka, sva tri bila su "zlatna" vrijedna za njegovu momčad jer je Werder svoje putovanje krenuo u 1. kolu na gostovanju protiv Stahla minimalnom pobjedom od 0-1.

Pogodak vrijedan četvrtfinala

Nakon toga još jedna velika pobjeda na gostovanju kod njegovog bivšeg kluba St. Paulija, koji je Werder pobijedio rezultatom 0-3. Sada stižemo u osminu finala gdje je Werder zapalo još jedno gostovanje, ovaj put kod LR Ahlena koji je držao rezultat 1-1 sve do 88. minute susreta.

Onda se "pojavio" Klasnić koji je postigao pogodak vrijedan četvrtfinala - gdje ih je čekao gore spomenuta momčad TSV 1860 Münchena. U tom susretu u dramatičnoj završnici, TSV je imao vodstvo od 1-0 u 80.minuti, pet minuta prije samog kraja Klasnić zabija pogodak koji je odveo Werder u produžetak i dao im nadu za polufinale. U produžetku Klasnić postiže još jedan pogodak u 105. minuti susreta, konačni rezultat bio je 1-4. U polufinalnom susretu momčad Kaiserslauterna slavila je rezultatom 3-0 i tako završila Werderovu priču u kupu.

Sada već zaboravljeno natjecanje Intertoto kup, momčadi Werder Bremena u sezoni 2003./'04. godine - donijelo je veliku blamažu. Austrijska momčad FC Superfund slavila je protiv Bremena rezultatom od 4-0. U prvih pet prvenstvenih kola momčad Werdera je krenula jako dobro, tri pobjede i neodlučen susret protiv Gladbacha i jedan poraz baš u tom 5. kolu prvenstva protiv Dortmunda. No, Klasnić ipak nije imao niti jednu sekundu provedenu na terenu u ovih pet susreta, ipak ovaj poraz od Dortmunda u rujnu će nam poslije jako koristiti (barem za neku statistiku, jer kako kaže ona stara: Statistika je kao bikini, otkriva mnogo, ali skriva najvažnije detalje).

Od 6. kola prvenstva, Klasniću je krenula "voda na mlin" - jer kako je započeo sezonu više "nije stao". U 60. minuti susreta, ulaskom umjesto Charisteasa, Ivan je za šest minuta na terenu upisao svoju prvu asistenciju u sezoni, Werder je slavio rezultatom od 2-1 protiv TSV 1860 Münchena.

Na gostovanju kod Kolna u 7. kolu, u susretu odigranom 27.9.2003. godine - Klasnić bilježi svoj prvi start u sezoni i zabija svoj prvi sezonski pogodak u 41. minuti za rezultat od 0-2. Köln je poražen rezultatom od 1-4, nešto slično se odvilo i iduće kolo gdje je Wolfsburg kao gost poveo pogotkom Biliškova za 1-2, ali Klasnić (svojim pogotkom) i odličnom igrom svog suigrača Ailtona - ostvaruju novu pobjedu od 5-3.

Drugi poraz momčadi Werdera nanijeli su gosti iz Stuttgarta rezultatom od 1-3 sredinom listopada, ali Werder se vratio golijadom protiv Freiburga. Na tom susretu Klasnić je zabilježio asistenciju Ailtonu i postigao je pogodak vrataru Golcu u 65. minuti susreta.

Nakon odigranih prvih 10 kola prvenstva, momčad Werdera nalazila se na 3. mjestu tablice, dok naš današnji junak imao je konto od dvije asistencije i tri postignuta pogotka u pet odigranih susreta.

Na samom kraju polusezone, momčad iz Bremena pobijedila je goste iz Rostocka i Berlina - što je nastavilo njihov niz od devet utakmica bez poraza. Ipak idemo se vratiti u listopad, gdje Klasnić u 11. kolu zabija u pobjedi protiv E. Frankfurta rezultatom od 3-1. Ivan je sljedeći susret prvi put u svojoj karijeri za momčad Werdera u Bundesliga prvenstvu postigao dva pogotka na susretu protiv Hannovera u gostima, vratar Marc Ziegler je čak pet puta vadio loptu iz mreže.

Iduće kolo u pobjedi protiv Bochuma "opet duplo " za Klasnića, ali u asistencijama koje su obje bile za Ailtona. Dva jako važna boda osvojili su protiv jakih momčadi Hamburga i jednog od glavnog konkurenta za naslov Bayerna - gdje je Klasnić upisao još jednu asistenciju uz također izboren kazneni udarac.

Zanimljivo je jedno da momčad Stuttgarta je tek nakon 16. kola doživjela svoj prvi poraz u sezoni, i to od Bayerna minimalnim slavljem od 1-0. Werder je to iskoristio te je zasjeo na prvo mjesto Bundeslige, Klasnić je nastavio u ritmu asistencija za Ailtona u pobjedi protiv Leverkusena. Ivan je sada imao ukupno šest pogodaka i šest asistencija u odigranih trinaest susreta.

Drugi dio prvenstva, Werder dalje ne posustaje i Klasnić koji zabija vrataru Jorg Stileu za poravnanje rezultata i onda u zadnjoj minuti asistira Baumannu za pobjedu protiv M'gladbacha. Sljedeća četiri susreta naš junak upisuje dvije asistencije uz tri pobjede i jednu "nulu" protiv Schalkea. Vratar Wolfsburga, Sead Ramović je kapitulirao u 75. minuti od strane "Killera" za pobjedu Werdera i onda dolazi susret protiv najbolje obrane prvenstva, protiv momčadi koja im je nanijela drugi poraz u prvenstvu - Stuttgart.

Za Stuttgart tada su igrali imena poput: vratara Hildebranda, Borisa Živkovića, Lahma, Hleba, Zvonimira Solde i Kevina Kuranyja, ali Klasnić je imao druge planove uz dva postignuta pogotka i jednu asistenciju za Ailtona, konačni rezultat bio je nestvarnih 4-4.

Ostalo je još osam kola do kraja prvenstva, Werder ima bodovnu prednost nad Bayernom, dok Klasnić ima ukupno jedanaest podignutih pogodaka i deset asistencija.

Dugih sedam mjeseci momčad iz Bremena nije znala za poraz u Bundesligi, dok Klasnić do samog kraja prvenstva bilježi asistenciju u 27. kolu protiv Freiburga, postiže pogodak u velikoj pobjedi protiv Hamburga rezultatom od 6-0, i da zabija velikom Oliver Khanu u pobjedi nad Bayernom. Zadnja dva prvenstvena kola, Werder je oba susreta izgubio, no to ipak im nije bilo važno jer su osvojili naslov prvaka.Također su postigli najviše pogodaka u prvenstvu (79), dok najmanje primljenih pogodaka imala je momčad Stuttgarta (24) - od toga su četiri primili protiv Werdera.

Ailton je bio najbolji strijelac prvenstva, dok Ivan Klasnić je izborio svoje ime u top deset, uz 13 postignutih pogodaka imao je i jedanaest asistencija. Ivan je odigrao 29 susreta od čega je bio 27 puta u početnom sastavu za svoju momčad iz Bremena.

Sada nam ostaje još kup natjecanje koje je imalo svoju draž u ovoj sezoni, punoj preokreta i borbi u produžetcima, gdje se naravno javio - Klasnić...

"Dogodio se" Klasnić

U 1. kolu DFB kupa, niželigaš Ludwigsfelder je nastradao s devet pogodaka od strane Werdera, za kojeg je Klasnić postigao dva pogotka na susretu. Werder je u idućem kolu savladao Wolfsburg u "drami" produžetaka i tako izborio osminu finala gdje ih je čekala momčad Herthe Berlin, koja je također dobila "šesticu" u svoju mrežu, dok je vratar Gabor Kiraly dva puta vadio loptu od strane Ivana Klasnića.

U četvrtfinalu odigranom u veljači 2004. godine, momčad Fürtha imala je senzaciju jer u devedesetoj minuti imaju rezultat od 2-1. Veznjak Werdera, Micoud postiže pogodak u prvoj minuti nadoknade za potencijalni produžetak i onda dogodio se - Ivan Klasnić koji je postigao pogodak vrijedan polufinalnog susreta. Tako je momčad iz Bremena doslovno u dvije minute ostvarila borbu za još jedan trofej u sezoni.

Drama polufinalnog susreta između Werdera i niželigaša Lübecka otišla je u produžetke, u 94. minuti momčad našeg junaka gubi 1-2. U 111. minuti susreta, Ailton vraća Werder u život, tri minute nakon izjednačenja, opet Ivan Klasnić - ovaj put u ulozi asistenta.

Finalni susret odigran u Berlinu pred 71.000 gledatelja, spojio je uz momčad Werdera, momčad danas posrnulog Aachena, koji je na putu do finala izbacio i Bayern i Borussiju.

Reinke, Baumann, Krstajić, Ismael, Schulz, Ernst, Stalteri, Micoud, Borowski, Ailton i Klasnić - bio je sastav Schaffa. Konačni rezultat bio je 3-2 za Werder - treći put "dogodio se " Klasnić, koji je postigao pogodak u finalu i uz to upisao asistenciju Borowskom.

Dupla kruna vrijedila je svakog trenutka borbe Ivana Klasnića.

Nastavlja se...

Do idućeg čitanja

