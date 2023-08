SLIČICE PRIČAJU Ivan Klasnić: Kako postati Killer?

Vučević, Marić, Jozinović, Klopp, Sopić, Burić, Piplica, Köpke, Joachim Low, Felix Magath i Ivan Klasnić - smatram da ova retro imena su dovoljno dobra za uvod u priču o našem Ivanu Klasniću.

Koji je svoju nogometnu karijeru sagradio preko "kuće radosti" - ili kao dobro poznati klub St. Pauli.

Ivan je svoj debi u seniorskom nogometu ostvari na takav "čudan" način - u prvom poluvremenu Savichev se ozlijedio zamijenio ga je Scharping, koji je odigrao dobrih četrdesetak minuta, te je nakon njegove ozljede ušao Klasnić. To sve se odvilo u 25.kolu prvenstva, gdje je St.Pauli igrao protiv S.Kickersa rezultatom 0-0.

Klasnić je kod trenera Geharda Kleppingera ušao prvi put u početni sastav na utakmici 27.kola protiv Nürnberga 17.04.98 godine - a na stadionu Millerntor pred nekih cca. 19.900 gledatelja sastav St.Paulia bio je: Thomforde, Trulsen, Hanke, Stanislawski, Chimielewski, Dammann, Propper, Springer, Seeliger, Marin i Klasnić. Zanimljivo je da trener protivnika bio je veliki Felix Magath, no rezultat je bio bez pogodaka.

St.Pauli je sezonu završio na 4.mjestu prvenstva, dok je Klasnić odigrao (8) utakmica. U idućoj sezoni Ivan je pokazao malo više, mada je debitirao i za drugu momčad St.Paulija u kupu gdje ih je izbacio Bayer Leverkusen, no u prvenstvu je napravio veliki iskorak.

[UČINAK ZA KRAJ]

St. Pauli otvorio je prvenstvo 1998/99 godine pobjedom protiv Berlina, nakon toga nesretni poraz u zadnjoj minuti protiv Fürtha, pa minimalna pobjeda protiv SGW-a, i onda niz loših rezultata - čak i u 10.kolu kada je Klasnić tek pronašao svoje mjesto u početnom sastavu, momčad St.Paulija doživjela je poraz od Mainza rezultatom od 3-0.Svoju prvu pobjedu u početnom sastavu ostvario je na gostovanju 25/10/98 godine - kada su slavili visokim rezultatom od 1-4 protiv Gütersloha i onda u 12.kolu protiv Cottbusa zabija svoj prvi pogodak i to vrataru Tomislavu Piplici.

Zbog loše igra došao je novi trener Willi Reimann koji je našeg junaka koristio kao "joker" s klupe sve do 25.kola prvenstva, gdje Klasnić postaje glavni odabir u napadu.

Svoj drugi pogodak zabio je protiv Gütersloha za minimalno slavlje od 1-0, iduće kolo na gostovanju opet zabija vrataru Piplici - no ovaj put za pobjedu od 0-3. Klasnić je svoj idući pogodak čekao do 32.kola gdje je zabio za 4-0 protiv Fortune, i onda odlazimo u zadnje kolo prvenstva gdje St.Pauli kod kuće igra protiv Stuttgart Kickersa.

Dana 17/06/99 godine, u zadnjem kolu prvenstva njemačke 2.Bundeslige - Ivan Klasić je ostvario nešto već vrlo rano, no opet pohvalno zabio je svoj prvi hattrick i postigao četiri pogotka na susretu. Dva puta je vraćao St.Pauli u igru za 1-1 i 2-2, no kasnije je zabio za 4-2 i konačni rezultat od 6-2.

St. Pauli je završio sezonu na 9.mjestu prvenstva, dok je Klasnić nastupio u (24) utakmice i zabio (8) pogodaka.

[ŽUTI ZA NAPAD]

Novost za Klasnića u sezoni 1999/00 godine, bila je ona u DFB pokalu - gdje je postigao svoj prvi pogodak u 2.kolu protiv TSV 1860 za pobjedu od 1-2, nažalost iduće kolo nisu uspjeli proći dalje jer ih je zaustavio SSV Ulm.

Ipak idemo sada na prvenstvo gdje se Klasnić pronašao dobro u napadu pred sami kraj prošle sezone, no ovu sezonu već u prvom kolu prvenstva vrlo rano izlazi iz igre zbog ozljede. Svoj prvi pogodak u sezoni postigao je u 7.kolu protiv Offenbacha za 1-1, i da to je bilo početkom desetog mjeseca. Klasnić nije uspio zabiti pogodak sve do početka mjeseca prosinca i onda zabija u porazu protiv A.Aachen od 3-1, no do tada je imao zanimljivu statistiku imao je dva pogotka i čak pet žutih kartona koje je zaradio na utakmicama protiv : Bochuma u 3.kolu, Berlina u 4.kolu, Offenbacha u 7.kolu, Fortune Köln u 8.kolu i u ovome 14.kolu protiv Aachena.

Početkom drugog dijela prvenstva zabija u pobjedi od 2-1 protiv S.Kickersa i protiv Berlina iz kaznenog udarca za konačnih 1-1. Zbog loše igre St.Pauli je doveo novog trenera, ovaj put legendu kluba Dietmara Demutha - pod kojim je Klasnić zabijao protiv : Mannheima, Chemnitzera, Aachena i Kolna.

Sezonu su završili na 14.mjestu tablice, dok je Klasnić nastupio u (32) susreta od čega je bio (29) u početnom sastavu i uz to postigao osam pogodaka uz sedam žutih kartona.

[SAMO MOŽE GORE]

U svojoj udarnoj sezoni 2000/01 godine - Klasnić je postigao dobrih deset pogodaka u prvenstvu, što je svakako dalo doprinosu onome što je njegov klub ostvario.

St.Pauli je kroz dramu zadnjeg kola prvenstva ostvario veliki cilj - ulazak u najbolje društvo Bundeslige. "Killer" je otvorio prvenstvo s dva postignuta pogotka u velikoj pobjedi na gostovanju kod LR Ahlena rezultatom od 3-6.

Iduću prvenstvenu utakmicu također zabija pogodak u tridesetoj minuti susreta u "petici" golova protiv Mannheima, nakon toga ovaj mladi napadač je "zaspao" u sljedećih pet prvenstvenih kola.

Ivan je u prvih deset kola prvenstva imao total od sedam pogodaka, novi niz pogodaka je otvorio u 8.kolu protiv Fürtha gdje je zabio za vodstvo od 3-0, ali St.Pauli nije uspio taj susret izvući sva tri boda jer je utakmica završila rezultatom od 3-3. Svoja ostala dva pogotka zabio je u pobjedi nad Chemnitzerom od 1-3, te u neriješenom susretu sa Saarbrückenom (gdje su također imali vodstvo od 2-0, a konačni rezultat je bio 2-2).

Tada je St.Pauli držao četvrto mjesto prvenstva, u idućih deset kola Klasnić je zabio samo jedan pogodak i to u trećoj minuti protiv Oberhausena na gostovanju. Također upisuju veliku pobjedu protiv Nunberga koji je bio na čelu ljestvice, te im je bježao devet prvenstvenih pogodaka - dok je St.Pauli bio druga momčad prvenstva.

Uslijedile su loše igre i porazi, ali i još jedan pogodak kod Klasnića - i to u 23.kolu na gostovanju kod Arminia B. - sada ćemo proći zadnja dva prvenstvena kola gdje ćemo uz St.Pauli popratiti rezultate njihovog direktnog rivala za ulazak momčadi - Mannheima.

Pred 21.000 gledatelja, na stadionu Millerntoru - Ivan Klasnić je odigrao svoju zadnju domaću prvenstvenu utakmicu, gdje je njegov St.Pauli bio u zaostatku od 0-2 od momčadi Hannovera. Dok je Mannheim uzima jako važna tri boda u zadnjoj minuti susreta, no vraćamo se našem junaku koji ulazi u igru u 65.minuti susreta - i onda pogodak za konačnih 2-2 i bitan bod za borbu.

U zadnjem kolu prvenstva, njihovi direktni protivnici Mannheim su "pomeli" protivnike rezultatom od 4-0 i čekali su poraz momčadi St.Paulija koji je imao težak zadatak protiv prvaka Nunberga - koji je već u prvih deset minuta imao vodstvo. U zadnjim trenutcima prvog poluvremena Duda Kolinger vraća St.Pauli u igru rezultatom od 1-1, ali tu staje priča za Klasnića koji je ostao u svlačionici gdje ga je zamijenio stoper Deniz Baris - koji je na samom kraju postao heroj jer je postigao pogodak za konačnih 1-2 i ulazak u Bundesligu.

Nakon ovog susreta Ivan Klasnić odlazi u momčad gdje je glavna osoba "sat i žvaka" Thomas Schaaf i njegova momčad iz Bremena.

[PRILAGODBA, NE BAŠ]

Klasnić je svoju prvu službenu utakmicu za svoj novi klub Werder Bremen odigrao u Intertoto kupu - gdje je nakon šest minuta provedenom na terenu upisao asistenciju Ailtonu u 81.minuti susreta.

No, Werder nije uspio proći svoje protivnike momčad Genta zbog pravila gola u gostima. U kupu isto tako jako loš rezultat već u 2.kolu gdje su ispali lutrijom kaznenih udaraca. Klasnić je svoje prve minute odigrao u 1.kolu prvenstva gdje su poraženi na gostovanju kod Freiburga rezultatom od 3-0, već iduće kolo trener Schaff stavlja Ivana u početni sastav koji je išao: Rost, Baumann, Verlaat, Ernst, Eilts, Herzog, Banović, Bode, Frings, Ailton i Klasnić. Od njegovih odigranih (27) utakmica od kojih je bio samo sedam puta u početnom sastavu sve ukupno izdvojit ću vam ove tri:

- 9.kolo Werder - Nunberg (3-0, 14.10.2001 - asistencija Ernstu)

- 12.kolo Hansa - Werder (0-1, 03.11.2001 - prvi i jedini pogodak u sezoni)

- 18.kolo Werder - Freiburg (3-2, 18.12.2001 - izboren kazneni udarac i asistencija)

Nastavlja se...

Do idućeg čitanja, za kraj bih citirao Vedrana Očašića: "Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, posebice maloj djeci".

