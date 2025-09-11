Sjećate se ozlijeđenog mladog dupina kojem su mnogi pokušali pomoći? Loše vijesti stigle s druge strane Jadrana

Institut Plavi svijet objavio je detalje o slučaju mladog glavatog dupina (Grampus griseus) koji je 3. rujna opažen u uvali Ubli na Lastovu, izazvavši veliku pažnju i zabrinutost javnosti. Iako su se širile razne neprovjerene informacije, stručnjaci su nakon analize materijala utvrdili da je riječ o mladuncu mlađem od godinu dana, ozlijeđenom i u teškom zdravstvenom stanju, iscrpljenom i odvojenom od majke.

– „Mladunci dupina prve godine života u potpunosti ovise o majci. Bez nje ne mogu preživjeti, a u ovom slučaju riječ je o životinji koja je bila neishranjena i u agoniji“, navode stručnjaci Instituta.

Dodaju kako ozljeda na tijelu nije bila smrtonosna, ali je zbog gladi i iscrpljenosti mladunac bio nesposoban za samostalni život. Njegovo ponašanje – plutanje na boku, otežano uzimanje zraka i plivanje u krug – jasno je upućivalo na loše zdravstveno stanje. Stručnjaci su u konzultaciji s kolegama iz više europskih zemalja zaključili kako je jedini humani postupak bila preporuka eutanazije.

Unatoč tome, dupin je nakon tri dana isplivao iz uvale i uputio se prema otvorenom moru. Dio javnosti tada je povjerovao kako se radi o „pobjedi dupina“, no stručnjaci su upozoravali da je životinja i dalje u agoniji.

Nažalost, 8. rujna mladunac se pojavio na drugoj strani Jadrana, kod talijanskog mjesta Giovinazzo pored Barija. Snimke talijanskih kolega potvrdile su da se radi o istoj životinji – iscrpljenoj, izgladnjelom tijelu i s vidljivom kralježnicom. Njegova daljnja sudbina ostaje nepoznata, iako prema svemu sudeći nije izgledna.

Institut Plavi svijet ističe da slučajevi ozlijeđenih ili bolesnih dupina izazivaju snažne emocije, ali zahtijevaju racionalan pristup i koordinaciju stručnjaka.

– „Hvatanje ozlijeđenih dupina iznimno je komplicirano, a laički pokušaji pomoći, koliko god bili dobronamjerni, mogu izazvati dodatni stres ili ozljede, pa čak i prenijeti bolest“, poručuju.

Građani se pozivaju da svako opažanje ozlijeđenih ili slučajno ulovljenih dupina dojave putem broja 112, Institutu Plavi svijet na +385 51 604 666, e-mailom info@plavi-svijet.org ili putem aplikacije „Marine Ranger“ (www.marine-ranger.org).