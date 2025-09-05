Proširila se informacija da je dupin na našem otoku uginuo uslijed naleta plovila. Evo što je zapravo istina

Morski HR je u četvrtak pisao o slučaju napuštenog mladunčeta dupina koji je navodno stradao uslijed naleta plovila.

Danas su objavili nove informacije.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo je na upit Parku prirode Lastovsko otočje o daljnjoj proceduri i postupanju u izvanrednim situacijama poput ove u kojoj mladunče zaštićene vrste već dva dana napušteno od majke pliva oko Lastova.

- Unatoč objavljenom članku da je dupin uginuo, provjerom s kolegama iz Javne ustanove PP Lastovo, potvrđeno je da je dupin živ - objavilo je Ministarstvo vijest koju je jučer snimkama potvrdio i Morski HR.

- Nastavno na sve informacije s terena te nakon konzultacija sa stručnjacima, utvrđeno je da mladi dupin ima ozljedu samo na leđnoj peraji.

Konzultacijama s prof. dr. sc. Tomislavom Gomerčićem, prof. dr. sc. Martinom Đuras, dr. sc. Grgurom Pleslićem iz udruge Plavi svijet te prof. emeritusom Đurom Huberom koji je upoznat sa stanjem na terenu, utvrđeno je i da dupin nije u agoniji stoga se eutanazija neće provoditi.

Prijedlog da se dupin pokuša uhvatiti i premjestiti dalje od obale u područje gdje će se i dalje moći nadzirati, stručnjaci smatraju da nije primjereno. Hvatanje nije lako izvedivo te bi možda bilo potrebno hvatanje mrežom, što bi značajno dovelo životinju u stres.

Boravak ozlijeđenog dupina u blizini obale je uobičajeno (već zabilježeno) ponašanje u slučajevima kada je jedinka ozlijeđena i u nevolji. No s obzirom na to da iako prema mišljenju stručnjaka, ozljeda nije opasna po život, dupin je mladunče te ga je potrebno nadzirati.

Uzimajući u obzir sve navedeno, mladog dupina koji se zadržava u blizini obale u Ublima ne treba uznemiravati i potrebno ga je nadzirati.