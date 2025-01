SJAJNE VIJESTI Konačno: Hrvatske vode zabranile kupanje na izvoru Cetine!

Glavaš je jedan od izvora rijeke Cetine, a zbog svoje ljepote posljednjih je godine postao poznat u svjetskim razmjerima. No njegova popularizacija donijela je i lošu stranu, a to je prekomjernu posjećenost te kupanja ljudi i životinja u njemu. Ovdje valja naglasiti da je i neodgovorni dio lokalnog stanovništva godinama u izvor bacao otpad poput automobilskih guma, tako da kupanje nije jedini problem s kojim se ovaj prirodni biser suočio.

Posljednje dvije godine naš je portal učestalo upozoravao na prekomjerno kupanje u izvoru, a krajem ljeta nekoliko je političara aktualiziralo problem. Među njima je bio i Goran Šimić, koji za sebe kaže da je aktivist koji je u politiku ušao kao nezavisni zeleni.

Podsjetimo, ovog ljeta je na inicijativu Ivanke Čoge i Joška Šupe, otišao je na izvor Cetine i simbolički postavio tablu zabrane kupanja. Danas je objavio sjajnu vijest, stigla je službena zabrana kupanja od strane Hrvatskih voda.

- Nakon nas to je učinio i Miro Bulj. Ta dva dana tema je prošla kroz sve medije. Stvar se "kotrljala" i sada je konačno službeno došlo do zabrane kupanja i to od strane Hrvatskih voda. To je najveći uspjeh koji pojedinac može napraviti da napravi hrvatske blago.

Općina Civljane dobila je potvrdu Hrvatskih voda da se zabranjuje kupanje na izvoru Cetine i da imaju pravo upravljanja područjem dok službeno ne zažive ovlasti Parka prirode Dinara.

Oni su sada odgovorni za to, njihov komunalni redar mora kontrolirati izvor. To je i bio cilj. Svi znamo da su svi prali ruke od nadležnost i logično je da se Općina pozabavi s tim - zaključuje Šimić.

Pročitajte odluku Hrvatskih voda: