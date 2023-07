SIN SJEDA U TATINU RAVNATELJSKU FOTELJU, JEDINI SE JAVIO NA NATJEČAJ? "OŠ Pujanke nije jedina škola u Splitu gdje se zapošljavaju sinovi, kćeri, nećaci,..."

U splitskoj osnovnoj školi ‘Pujanke’ opet su se uznemirili ‘duhovi’. Ovaj put je riječ o odlasku u mirovinu još uvijek aktualnog ravnatelja ove osmoljetke Mate Glavinovića koji broji 42 godine radnog staža. I ne bi to bilo ništa čudo što jedan ravnatelj ima ispunjene uvjete i odlazi u zasluženu mirovinu da na njegovo mjesto ne stiže ni više ni manje nego njegov – sin Branimir Glavinović.

Krenimo redom.

12. lipnja Školski odbor OŠ Pujanke raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice. Dana 14. lipnja natječaj se objavljuje na web stranici škole pod kategorijom ‘Natječaji’ te u Narodnim novinama.

U uvjetima koje kandidat/kinja mora ispunjavati između ostalog je navedeno: najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Također, u natječaju je navedeno kako se vrednuju i dodatne kompetencije, a koje uključuju poznavanje stranog jezika ,osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave, a ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Pristigla samo jedan molba za posao na mjesto ravantelja

Na natječaj je pristigla samo jedna jedina molba, znate već čija. Zbilja malo čudno da se u jednom velikom gradu na natječaj za ravnatelja/icu osmoljetke javio samo jedan kandidat ili ipak ne?

Javio nam se jedan roditelj bivšeg učenika te škole koji je čuo da je trenutno goruća tema u OŠ Pujanke izbor novog ravnatelja.

“Predajem stručne predmete u jednoj splitskoj školi. Slučajno sam kroz priču saznao da se u školi Pujanke traži novi ravnatelj, nakon što je natječaj već završen odnosno prijava na njega. Da sam oglas negdje vidio sam bih se prijavio jer imam sve uvjete, ali baš zanimljivo kako je oglas objavljen samo u Narodnim novinama. Koliko znam javni natječaj treba biti raspisan i u NN, ali i na web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnosne.

A još interesantnija činjenica jest da se javio samo jedan kandidat i to baš ravnateljev sin. Ma može sve biti i po zakonu, ali to se dugo pripremalo. Svašta se tu kovalo godinama i još uvijek se nastavlja. Podlo", ljutito nam kazuje roditelj bivšeg učenika s Pujanki.

Zaposlila se i nećakinja sadašnjeg ravnatelja, a prva rođakinja budućeg

Iako je sve transparentno i po zakonu, ako zagrebemo malo ispod površine cijele priče dobit ćemo uvid zapravo u jednu strateški isplaniranu i dobro izorganizirani priču o zaposlenju (ako ga članovi Školskog odbora potvrde) ne samo Glavinovićevog sina već i nećakinje A.

Naime, prije dvije godine u OŠ Pujanke stigla je nećakinja Mate Glavinovića, dakle prva rodica (budućeg ravnatelja?) Branimira Glavinovića. Ona je stigla kao profesorica informatike na neodređeno - nepuno radno vrijeme da bi se prošle godine otvorilo radno mjesto u razrednoj nastavi (jedna od učiteljica odlazi u mirovinu) te je A. ustoličena na njeno mjesto, a koja je tada kao djelatnica škole (predajući informatiku) automatski imala prednost pri zapošljavanju na puno radno vrijeme.

Sve opet - po zakonu.

Što se tiče njenog prvog rođaka i sina od aktualnog ravnatelja, Branimira, on je prije školi Pujanki i Mejaša, tražio zaposlenje u OŠ Aržano, ali ga nije dobio. Zaposlio se u OŠ Mejaši gdje je nakon 3 i pol godine proglašen tehnološkim viškom.

Doznajemo kako je Branimir Glavinović tada tužio i spomenutu školu, ali izgubio jer su dokazi bili neutemeljeni te ga je otac Mate doveo pod ‘svoje krilo’ u OŠ Pujanke gdje mu je sada 'pripremio' ravnateljsku fotelju.

“Nema tu ništa sporno, mogao se javiti svatko tko ispunjava uvjete natječaja. Nikakve nepravilnosti nisu utvrđene. Nema ni sukoba interesa, sve je javno kao i za sve natječaje koje provodimo”, rekao nam je kratko aktualni ravnatelj Mate Glavinović koji je u OŠ Pujanke odradio dva mandata kao ravnatelj.

Ravnateljska palica ide s koljena na koljeno - nije čest slučaj

I zbilja, pravno gledajući je sve odrađeno po zakonu, ravnateljevu sinu nitko ne može zabraniti da se kandidira na to mjesto ako već želi preuzeti tu odgovornost na sebe, ali da ravnateljska palica ide s koljena na koljeno, to baš i nije često slučaj, potvrdio nam je Sebastijan Troskot, voditelj splitske podružnice Sindikata Preporod koji nema povjerenika u toj školi te nema informacije o cijelom postupku (kako je prošao natječaj, koji kandidati su se prijavili, je li papirologija uredna,…).

“Nije rijedak slučaj da se samo jedan kandidat prijavi na natječaj, događa se. Zašto je tome tako, da li bi bilo bolje da ima više kandidata, bilo bi bolje da ih ima više, bilo bi demokratskije ako ništa drugo. Ali ne možete vi ljude natjerati da se kandidiraju za ravnatelja ako oni to ne žele. Ako je natječaj objavljen u Narodnim novinama i na web stranici škole, dakle po zakonu, a jest, svatko je mogao vidjeti natječaj i prijaviti se ako udovoljava uvjetima, počevši od zaposlenika te škole Pujanke pa do zaposlenika bilo gdje drugdje u Hrvatskoj, u bilo kojoj drugoj školi.

Ne razumijem zašto se digla tolika prašina oko tih Pujanki kao da se to ne događa nigdje drugdje. To nije prvi slučaj, a nije ni rijedak slučaj da je u školi samo jedan kandidat za ravnatelja. Ovdje je možda sporno to što je to sin od dosadašnjeg ravnatelja”, kazao je.

Na našu informaciju o zaposlenju i gore spomenute nećakinje, pa sada sina kazao je kako je naše društvo jednostavno takvo, ali da time ne opravdava postupak zaposlenja po rodbinskim vezama.

“To ne opravdam, ali mi nažalost živimo u takvoj državi gdje smo to pretvorili u polunormalno i normalno stanje, to nije ni prva ni zadnja škola u kojoj ravnatelji zapošljavaju svoje sinove, kćerke, nećake, rođake, koga sve ne. Postoje škole u Splitu, osim Pujanki, gdje su polovica zaposlenih u rodbinskom odnosu. Nažalost, ne bi to tako trebalo biti, ali i s druge strane gledano ti ljudi su završili neke fakultete i negdje moraju raditi”, rekao je za kraj našeg razgovora Troskot.

Ipak, za člana Školskog odbora Franu Beškera, ova situacija je ipak malo sporna, od objave samog natječaja do prvotnog zaposlenja sina u očevom mandatu.

"Prvo mi je sporno to što je natječaj objavljen samo u Narodnim novinama i na web stranici škole u rubrici natječaji, pri dnu stranice, u potpunosti nepregledno i doslovno skriveno. Po meni natječaj je trebalo objaviti na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i portalima za zapošljavanje kako bi se došlo do što većeg broja ljudi koji bi onda, ako su zainteresirani, podnijeli svoje prijave na natječaj za izbor ravnatelja škole. No, to nije bilo u interesu", kazao je za Slobodnu Dalmaciju te dodao i da mu smeta što je sin zaposlen u mandatu dok mu je otac na funkciji ravnatelja.

"Ako se njegov program usvojio on automatski postaje ravnatelj. Mi nemamo drugih kandidata između kojih možemo usporediti sve i odabrati najboljeg. Program koji je dostavio je po mom mišljenju dosta općenit i pun floskula poput osiguravanja ugodne škole za sve. Nakon predstavljanja programa na glasanju ću biti protiv jer imam odgovornost da ovakve stvari ne podržim", kazao je.

Školski odbor je 30. lipnja potvrdio Branimira Glavinovića kao jedinog kandidata na mjesto ravnatelja, a sada je na redu i njihova odluka - amenovati novog ravnatelja. Nemaju puno izbora, kandidat je samo jedan. Odluku jednog člana odbora, Frane Beškera znamo, ali pitanje je ako će glasati ostali članovi. Hoće li ravnateljska fotelja u osmoljetki na Pujankama ostati pod prezimenom Glavinović, vrlo brzo ćemo saznati.