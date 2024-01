'SHOW ON BY NANDI' Poznata splitska novinarka ima novi izazov: 'Očekujte razne goste, a kroz opuštenu ćakulu i mrvicu glamura. Biti će red smijeha i ozbiljnih tema'

Bivša sudionica RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Splićanka Nandi Uzelac velika je radoholičarka. Već se mnogo puta o svestranoj novinarki i TV voditeljici pisalo u medijima, posebice nakon njezina povratka iz Zagreba u rodni Split.

Susreli smo ju nakon emitiranja njezine emisije 'Show on by Nandi' i iskoristili priliku za proćakulati. Nova 2024. godina startala je s već spomenutom emisijom 'Show on by Nandi' koji je u potpunosti personalizirana, čime se Nandi vratila na male ekrane ponovo u ulozi voditeljice.

- Ideja je da emisija bude kulturno mozaična, a gosti su osobe iz javnog života ili koje djeluju unutar tematike kulturnog života - otkriva nam Nandi.

O konceptu nam je kazala:

- Sam koncept je lepršava i opuštena ćakula kojom obrađujemo svakodnevne teme, mrvicu glamura, a ljudi čija djela govore više od riječi prenose svoja iskustva, izazove i kako njihova svakodnevica se može poistovjetiti s većinom ljudi.

Red smijeha, red ozbiljnih tema, jer svi smo na kraju dana samo mi - ističe.

Nizat će se teme poput trikova šminkanja, modnih savjeta, trendova u glazbi, motivacijskih misli, životnih stavova...

- Bit će tu široka paleta gostiju, jasno sugovornici će pratiti razna polja - zaključila je Nandi.

Nakon kulinarske emisije, voditeljice u sportskom eteru i suradnice HRT-a, sad novinarka i voditeljica potpuno nove emisije.

Nećemo otkrivati puno jer je na vama da pogledate prvu emisiju emitiranu 31. prosinca 2023. godine.