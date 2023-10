[INTERVJU] POZNATA SPLIĆANKA SE VRATILA KUĆI Doznali smo čime se sada bavi: "Radim samo ovaj posao"

Bivša sudionica RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Splićanka Nandi Uzelac već je godinama stalni gost medijskih naslovnica. Aktivna je na društvenim mrežama, gdje uz crtice iz vlastitog života s pratiteljima dijeli i svoja osobna mišljenja. Godinama je živjela i radila u Zagrebu, do prije nekog vremena.

Razlog je to što je svestrana Splićanka velika radoholičarka, koju su životne okolnosti vratile u njezin rodni grad. Karijeru je nastavila na lokalnoj televizijskoj postaji, a prve impresije su i više nego odlične.

Svojim glasom i pripremljenošću za nastup odaje dojam osobe koju čekaju velike stvari u medijskom svijetu. Stoga smo je kontaktirali, kako bismo doznali više o tome čime se danas bavi. Na početku nam je kazala da je njezin povratak u Split bio potaknut privatnim okolnostima.

- Velik dio mog života, prijatelji pa tako i poslovne mogućnosti su u Zagrebu. No Split je dom, obitelj i srce. Zasad sam tu, svakako odem u Zagreb, no radi posla ne prečesto. To ću sad otvoriti sezonu gore - dolje - kaže nam Nandi.

Put ju je doveo na TV Jadran

- Dobar glas i rad daleko se čuje! U prethodnim redakcijama nacionalnog TV etera Sportska televizija - SPTV i državnog radijskog - Hrvatska Radiotelevizija, zahvaljujući upornosti, spremnosti za učenje, uz mnogo sati rada na dikciji, stručnim kolegama - sportske i kulturne tematike/ manifestacije su mi postale dio suživota. A u trenutnoj redakciji kao što se vidi na televiziji informativno - politički segment na Televiziji Jadran. Tu su i kolege koji mi pomažu savjetima i iskustvom - zadovoljna je.

Smatra da je dorasla svim tematikama, ali uvijek postoji mjesto za dodatni napredak i jasno korekcije nepravilnosti.

- No gledatelji me hvale, kao i sugovornici. Uvijek dođem pripremljena, ali uvijek. Pitanja, pozadina tematike, kvalitetno odrađeno, od primanja gradonačelnika do svečanih manifestacija, komemoracija. Podržavam rad udruga tako da se često njima posvetim. Tu su političke presice, konferencije, županijski projekti... - objasnila nam je.

O njezinim ambicijama ne treba puno pisati. Nandi nam jasno otkriva:

- Mene pripremamo za studio. Ja trebam u jednom trenutku ponovo biti voditeljica. Trebalo me za tematiku izbrusiti kroz teren, kako bi u studiju bila još bolja. Teren je izazovniji, nisu kontrolirani uvjeti, morate se brzo snalaziti i tako razmišljati. Nema ponovno, prođe trenutak ako ga ne lovite - govori nam.

"Imam zavidan životopis, tako da nema potrebe više lomiti se"

Potpuno se posvetila novinarstvu.

- Radim samo ovaj posao! U Zagrebu sam voljela dokazivati sebi kako sam multipraktik i iscrpilo me. Imam zavidan životopis, tako da nema potrebe više lomiti se. Čujte, ponavljam i želim istaknuti - iza mene stojim samo ja! Ja, moj rad, moj umor! - kaže nam.

Na pitanje kako bi se opisala, Nandi kratko odgovara:

- Ima tu raznih osoba koje drugi guraju pa ne prolaze, nema te karizme, osjeti se taj klik osobe s publikom kad je žele vidjeti, čuti. Ja sam jednostavna, svoja i Bože hvala ti, brza na jeziku. Valjda moja formula kako opstati - poručuje.

Upitali smo je kakav joj je ljubavni status.

- Privatno mi je Televisa presenta, no kako uvijek privatno držim za sebe i ovog puta ću, ali rado bi uputila par medijskih šamara. No, u mom damskom stilu preskočit ću pitanje - kratko će.

Poruka za kraj

- Hvala svima koji su od početka prepoznali moj potencijal. Hvala vam na podršci jer da nema ljudi koji vide i cijene moj rad, onda nema potrebe ni da ga radim. Uistinu i od srca za sve ove godine što me podržavate - zaključila je Nandi Uzelac.