Prepoznajete li poznatog Splićanina na fotografiji staroj samo sedam godina?

Kako ga mediji vole nazvati, splitski 'Mad Max', Adrian Petričević već duže vremena puni medijske stupce. Krenulo je ne tako davne 2020. godine i to u rujnu kada su tijekom srijede uvečer Petričević priveden u policijske prostorije. Razlog - paljenje guma na Suzi (op.a. motociklu marke Suzuki).

U videu koji traje malo više od 13 minuta u detalje je objasnio cijeli događaj, kao i tko je gospođa kojoj je pozlilo.

U 2021. godini, PU splitsko-dalmatinska mu je ukinula vozačku dozvolu na temelju skupljenih negativnih bodova koji su se gomilali iz godine u godine. Od donošenja rješenja prošle su dvije godine, pa Petričević prema odluci policije i suda, može polagati novi vozački ispit.

- Prije dvije godine mi je ukinuta vozačka za sve kategorije, vozio sam se Uberom i to je najgore što ti se može dogoditi - napisao je Petričević na Instagramu ovog ponedjeljka.

Nije ni slutio što će mu se dogoditi

U četvrtak, Mad Max se pratiteljima pohvalio kako je iz prve ponovo položio vozački ispit, ipak nije uspio dobiti dopuštenje za vožnju.

"Išao sam normalno polagati ispit, naravno položio iz prve i direkt sam išao u policiju sa položenim vozačkim ispitom, liječničkim pregledom i osobnom da predignem novu vozačku. Kad sam došao na red, kad je teta upisala moje ime i išla odradit to šta triba odradit rekla mi je 'Oh, gospodine, ovdje mi se sve nešto crveni. Izgleda da ne možete predignuti vozačku do sve do 4.10.2025.", između ostalog pojašnjava Petričević.

Zanima nas vaše mišljenje

Nije dugo trebalo da Petričević 'baci' šalu na svoju račun.

Danas je objavio videozapis iz 2016. godine, u kojem pred ženskom osobom dolazi s novom frizurom. Šok i nevjerica na njezinom licu, a ptoom pokazuje novu frizuru. Koliko se, po vašem mišljenju, Petričević promijenio?

Koliko se, po vašem mišljenju, promijenio? Nije se promijenio

Godine čine svoje, ali prepoznao/la sam ga

Promjena je baš vidljiva

Video možete pogledati na njegovom Instagram Storyju.