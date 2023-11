POVRATAK SPLITSKOG 'MAD MAXA' Vozačka dozvola samo što mu nije stigla: "To je najgore na svitu šta ti se može dogoditi"

Adrian Petričević, poznatijem kao splitskom Mad Maxu još prije dvije godine zbog niza prekršaja, a neko vrijeme je proveo i u zatvoru.

No, Petričević se danas pohvalio kako ponovno polaže vozački te ga čekaju samo dva dana do vozačke dozvole. A onda će ponovno službeno moći voziti automobil. Između ostalog kazao je kako mu je bilo užasno bez vozačke, a nadajmo se da ga je to i 'opametilo'. Vidjet ćemo koliko dugo.

"Pozdrav gaseri i gaserke,

Napokon je došao taj dan, kojeg čekamo dvi godine, napokon možemo polagati vozački ispit i službeno voziti autom. Prije dvije godine mi je ukinuta vozačka za sve kategorije, vozio sam se Uberom i to je najgore što ti se može dogoditi.

Sad sve napokon možemo ispočetka.

Danas ćemo se voziti u najnovijem BMW M4, svi imaju pravo oribati voziti ovo auto u 35 sati.

Pohvalio se kako je ispiti riješio bez greške, a za dva dana ga čeka vozački ispit.

"Život će mi se poboljšat u svakom smislu", a njegova Ela dodaje

"I meni".

Što je još rekao pogledajte u videu.