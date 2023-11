PETRIČEVIĆ TRKOM U POLICIJU PO NOVU VOZAČKU "Oh, gospodine, ovdje mi se sve nešto crveni"

Tek što se pohvalio kako je iz prve ponovo položio vozački ispit, splitski 'Mad Max' Adrian Petričević ipak nije uspio dobiti dopuštenje za vožnju.

U novom videu na njegovom Youtube kanalu opisao je što ga je snašlo i kada će, konačno, moći ponovo voziti.

"Išao sam normalno polagati ispit, naravno položio iz prve i direkt sam išao u policiju sa položenim vozačkim ispitom, liječničkim pregledom i osobnom da predignem novu vozačku. Kad sam došao na red, kad je teta upisala moje ime i išla odradit to šta triba odradit rekla mi je 'Oh, gospodine, ovdje mi se sve nešto crveni. Izgleda da ne možete predignuti vozačku do sve do 4.10.2025.", između ostalog pojašnjava Petričević.

Iza rešetaka je više puta završio upravo zbog divljanja po splitskim cestama, a nedavno je naglasio kako je biti bez vozačke jedna od najgorih stvari koja mu se mogla desiti.