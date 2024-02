PERNAR JE BIO I ISPRED IMOTSKE ŠKOLE Ravnatelj: "Par metara od mene bili su učenici koji idu u prvi razred i on je sve snimao"

Bivši saborski zastupnik u Hrvatskom saboru Ivan Pernar jučer je po Dalmatinskoj zagori nastavio svoju predizbornu turneju.

Pernar je tako posjetio imotsku Ekonomsku školu. Tijekom svog posjeta, 'naletio' je na ravnatelja Željka Đuzela koji nije bio oduševljen Pernarovim ponašanjem.

"Zamolio sam ga opet da ne snima, a on je rekao da hoće jer želi"

"Tek kada sam došao bliže vidio sam da se radi o gospodinu Pernaru. Naime, nakon završetka škole, išao sam uz školske stepenice, a on je snimao. Zamolio sam ga da ne snima. Par metara od mene bile su tri učenice i jedan učenik koji idu u prvi razred. Zamolio sam ga opet da ne snima, a on je rekao da hoće jer želi. Rekao sam mu da nema pravo na to jer ruši temelje europske deklaracije o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građana. Rekao je da će i dalje snimati, a da ja zadovoljstvo potražim na sudu, a ja sam ga samo zamolio da napusti školski prostor i da to ne radi u prostoru škole. Također, parkirao se na školske stepenice, učenici su morali pored toga auta obilaziti da bi prošlo", kazao je ravnatelj.

Nadodao je kako smatra da je Pernarovo ponašanje bilo nedolično, poglavito nedolično za školu i učenike.

"Nismo ga prijavili policiji jer nije počinio kazneno djelo, a nakon moga upozorenja ipak se udaljio i nije se više vraćao", zaključio je Đuzel.

Župan je nedavno bio jasan

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban nedavno se osvrnuo na najavljeno predavanje splitskoga gradonačelnika Ivice Puljka u splitskoj Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

"Prije mjesec dana gospodin Pernar je na području grada Splita obilazio škole i tako politički agitirao. Onda me neugodno iznenadio poziv iz nadležnog ministarstva u petak, kada su me pitali što se to događa u splitskoj Školi za dizajn. Poslali su mi i poziv u kojemu stoji da će gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak organizirati predavanje na temu izbora i djelovanja mladih unutar izborne kampanje. Nisam mogao vjerovati što vidim jer je i zakonom zabranjeno političko djelovanje u obrazovnim ustanovama”, kazao je Boban

Nastavnicima i profesorima tada je poručio da širom otvore oči i da ne dopuste nikome da ih da ih u ime politike uvlači u prljave igre.

Nakon Imotskoga, Split

Nakon Imotskog, Pernar se danas pojavio ispred Pomorske škole u Splitu gdje je s učenicima, kako je u videima reao, učio o pravnoj državi.